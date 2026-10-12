UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Борис Апрель, сменивший пол, вернулся на экраны: как выглядит звезда (видео)

Певец Борис Апрель
Борис Апрель | Фото: Коллаж: Фокус

Известный певец и звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель долгое время избегал публики. Однако недавно он сделал громкое заявление, появившись в новом амплуа — трансгендерной девушки по имени Zi Faamelu.

Артистка появилась с элегантной прической и макияжем в стиле нюд. Как сейчас выглядит Борис Апрель и где он живёт — читайте далее в материале Фокуса.

Борис Апрель стал трансгендерной певицей

Певец записал видео для участников нового сезона "Фабрики звезд", в котором предстал в новом образе — трансгендерной артистки Zi Faamelu. Сначала зрители были шокированы и не понимали, кто перед ними появился, а затем Апрель раскрыл своё новое имя.

"Давайте познакомимся, меня зовут Zi Faamelu. Да, знаю, это уже третье имя. Кто-то помнит меня как Бориса Апреля, кто-то как Зианджу, и вам, новому поколению "Фабрики", я хочу пожелать именно этого — свободы быть собой. Берите от проекта всё: опыт, возможности, смелость, и помните, что прошлое — это замечательный архив, но жить там не обязательно", — заявила певица.

Видео дня

Что известно о карьере Бориса Апреля

Свою вокальную карьеру певец начал в 2008 году. Тогда Борис принял участие во втором сезоне шоу "Фабрика звёзд". Он выступал под собственным именем и в образе 17-летнего парня.

После участия в проекте Апрель обрёл настоящую популярность. Он активно давал сольные концерты, записывал интервью и дуэты с известными артистами.

Впоследствии Борис снова появился на шоу "Фабрика звёзд. Суперфинал". Однако там, по словам певца, его начали издеваться. После проекта "Апрель" попал в больницу, где у него диагностировали нервную анорексию.

Борис Апрель
Как выглядел Борис Апрель раньше
Фото: Instagram
Борис Апрель
Как выглядел Борис Апрель раньше
Фото: Instagram

Каминг-аут Апреля

Вскоре Борис вернулся к привычной жизни и кардинально изменил имидж. Он появился на публике с длинными светлыми волосами. В 2014 году Апрель сделал каминг-аут и заявил, что на самом деле он — трансгендерная девушка по имени Эйприл.

После этого певица исчезла из поля зрения публики. Только в 2018 году она вернулась на сцену и выступила в проекте "Голос страны". Тогда же Эйприл уже представилась как Зианджа.

В 2020 году Зианджа сменила псевдоним на Zi Faamelu.

Каминг-аут Апреля
Борис Апрель стал трансгендерной певицей
Фото: Instagram

Борис Апрель незаконно сбежал за границу

После начала полномасштабного вторжения Зи Фаамелу не смогла на законных основаниях пересечь украинскую границу, поскольку не прошла операцию по смене пола. В документах артистки указано, что она является военнообязанным мужчиной.

Однако Зи Фаамелу нашла выход: она незаконно переплыла Дунай и оказалась в Румынии. Певица подчеркнула, что не считает себя преступницей.

"Я не хочу стрелять в людей, я не хочу никого убивать. Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка. Я чуть не утонула. Я выпила так много воды. Я плыла и каким-то образом добралась до берега, но думала, что это всё-таки Украина. Рядом было поле, которое нужно было пересечь. Это было похоже на марафон", – рассказывала Zi Faamelu.

Борис Апрель
Как сейчас выглядит Борис Апрель
Фото: Instagram
Борис Апрель
Как сейчас выглядит Борис Апрель
Фото: Instagram

Где сейчас живёт Апрель

В настоящее время Zi Faamelu проживает в Германии и имеет статус беженки. Она редко делится снимками из своей жизни в социальных сетях. Однако известно, что у артистки есть собственное англоязычное ток-шоу за рубежом.

Zi Faamelu — Борис Апрель
Певица Zi Faamelu
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Аарон Де Ниро, сын голливудской иконы Роберта Де Ниро, открыто заявил о своей трансгендерной идентичности, сообщив, что он — трансгендерная женщина и называет себя Айрин.