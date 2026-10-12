Борис Апрєль, який змінив стать, повернувся на екрани: як виглядає зірка (відео)
Відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль тривалий час уникав публіки. Однак нещодавно він зробив гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини на ім’я Zi Faamelu.
Артистка показалась з елегантною укладкою та нюдовим макіяжем. Як зараз виглядає Борис Апрєль та де він живе – читайте далі у матеріалі Фокусу.
Борис Апрєль став трансгендерною співачкою
Співак записав відео для учасників нового сезону "Фабрики зірок", де постав у новому образі – трансгендерної артистки Zi Faamelu. Спочатку глядачі були шоковані і не розуміли, хто перед ними з’явився, а потім Апрєль розсекретив своє нове ім’я.
"Давайте знайомитися, мене звати Zi Faamelu. Так, знаю, це вже третє ім’я. Хтось мене пам’ятає, як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню "Фабрики", я хочу побажати саме цього – свободи бути собою. Беріть від проєкту все: досвід, можливості, сміливість, і пам’ятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обов’язково", – заявила співачка.
Що відомо про кар’єру Бориса Апрєля
Свою вокальну кар’єру співак розпочав у 2008 році. Тоді Борис взяв участь у другому сезоні шоу "Фабрика зірок". Він виступав під власним ім’ям і в образі 17-річного хлопця.
Після участі у проєкті Апрєль здобув справжню популярність. Він активно давав сольні концерти, записував інтерв’ю та дуети з відомими артистами.
Згодом Борис знову прийшов на шоу "Фабрика зірок. Суперфінал". Однак там, за словами співака, його почали булити. Після проєкту Апрєль потрапив до лікарні, де в нього діагностували нервову анорексію.
Камінг-аут Апрєля
Невдовзі Борис повернувся до звичного життя і кардинально змінив імідж. Він вийшов у світ з довгим білявим волоссям. У 2014 році Апрєль здійснив камінг-аут і заявив, що насправді він трансгендерна дівчина на ім’я Ейпріл.
Після цього співачка зникла з публіки. Лише у 2018 році вона повернулася на сцену і виступила на проєкті "Голос країни". Тоді ж Ейпріл вже представилася як Зіанджа.
У 2020 році Зіанджа змінила псевдонім на Zi Faamelu.
Борис Апрєль втік за кордон незаконно
Після початку повномасштабного вторгнення Zi Faamelu не змогла законно перетнути український кордон, оскільки вона не робила операцію зі зміни статі. У документах артистки йдеться, що вона є військовозобов'язаним чоловіком.
Однак Zi Faamelu знайшла вихід: вона незаконно перепливла Дунай та потрапила до Румунії. Співачка наголосила, що не вважає себе злочинницею.
"Я не хочу стріляти в людей, я не хочу нікого вбивати. Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я ледь не потонула. Я випила так багато води. Я пливла і якимось чином дісталася берега, але думала, що це все таки Україна. Поруч було поле, яке треба було перетнути. Це було схоже на марафон", – розповідала Zi Faamelu.
Де зараз живе Апрєль
На сьогодні Zi Faamelu живе у Німеччині і має статус біженки. Вона рідко ділиться кадрами із життя у соцмережах. Однак відомо, що артистка має власне англомовне токшоу за кордоном.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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- 18-річна дитина Дженніфер Лопес, яка раніше була відома як донька Емма, здійснила остаточний камінг-аут як трансгендерний хлопець на ім'я Оскар.
Крім того, Аарон Де Ніро, син голлівудської ікони Роберта Де Ніро, здійснив камінг-аут, заявивши, що він — трансгендерна жінка, і називає себе Айрін.