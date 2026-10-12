Борис Апрєль, який змінив стать, повернувся на екрани: як виглядає зірка (відео)

Відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль тривалий час уникав публіки. Однак нещодавно він зробив гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини на ім’я Zi Faamelu.

Артистка показалась з елегантною укладкою та нюдовим макіяжем. Як зараз виглядає Борис Апрєль та де він живе – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Борис Апрєль став трансгендерною співачкою

Співак записав відео для учасників нового сезону "Фабрики зірок", де постав у новому образі – трансгендерної артистки Zi Faamelu. Спочатку глядачі були шоковані і не розуміли, хто перед ними з’явився, а потім Апрєль розсекретив своє нове ім’я.

"Давайте знайомитися, мене звати Zi Faamelu. Так, знаю, це вже третє ім’я. Хтось мене пам’ятає, як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню "Фабрики", я хочу побажати саме цього – свободи бути собою. Беріть від проєкту все: досвід, можливості, сміливість, і пам’ятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обов’язково", – заявила співачка.

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Що відомо про кар’єру Бориса Апрєля

Свою вокальну кар’єру співак розпочав у 2008 році. Тоді Борис взяв участь у другому сезоні шоу "Фабрика зірок". Він виступав під власним ім’ям і в образі 17-річного хлопця.

Після участі у проєкті Апрєль здобув справжню популярність. Він активно давав сольні концерти, записував інтерв’ю та дуети з відомими артистами.

Згодом Борис знову прийшов на шоу "Фабрика зірок. Суперфінал". Однак там, за словами співака, його почали булити. Після проєкту Апрєль потрапив до лікарні, де в нього діагностували нервову анорексію.

Як раніше виглядав Борис Апрєль Фото: Instagram Як раніше виглядав Борис Апрєль Фото: Instagram

Камінг-аут Апрєля

Невдовзі Борис повернувся до звичного життя і кардинально змінив імідж. Він вийшов у світ з довгим білявим волоссям. У 2014 році Апрєль здійснив камінг-аут і заявив, що насправді він трансгендерна дівчина на ім’я Ейпріл.

Після цього співачка зникла з публіки. Лише у 2018 році вона повернулася на сцену і виступила на проєкті "Голос країни". Тоді ж Ейпріл вже представилася як Зіанджа.

У 2020 році Зіанджа змінила псевдонім на Zi Faamelu.

Борис Апрєль став трансгендерною співачкою Фото: Instagram

Борис Апрєль втік за кордон незаконно

Після початку повномасштабного вторгнення Zi Faamelu не змогла законно перетнути український кордон, оскільки вона не робила операцію зі зміни статі. У документах артистки йдеться, що вона є військовозобов'язаним чоловіком.

Однак Zi Faamelu знайшла вихід: вона незаконно перепливла Дунай та потрапила до Румунії. Співачка наголосила, що не вважає себе злочинницею.

"Я не хочу стріляти в людей, я не хочу нікого вбивати. Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я ледь не потонула. Я випила так багато води. Я пливла і якимось чином дісталася берега, але думала, що це все таки Україна. Поруч було поле, яке треба було перетнути. Це було схоже на марафон", – розповідала Zi Faamelu.

Як зараз виглядає Борис Апрєль Фото: Instagram Як зараз виглядає Борис Апрєль Фото: Instagram

Де зараз живе Апрєль

На сьогодні Zi Faamelu живе у Німеччині і має статус біженки. Вона рідко ділиться кадрами із життя у соцмережах. Однак відомо, що артистка має власне англомовне токшоу за кордоном.

Співачка Zi Faamelu Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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