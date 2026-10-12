Скальницкая после развода с "аферистом" сменила фамилию (фото)

Украинская блогерша Анастасия Скальницкая официально сменила фамилию после скандального развода с Богданом Скальницким.

12 октября звезда социальных сетей сообщила, что теперь она — Фрезия.

Скальницкая сменила фамилию

"Фрезия Анастасия", — лаконично написала женщина.

В комментариях было много положительных отзывов, но нашлись и те, кто считает такое решение ошибочным:

"Были догадки, что фамилия будет именно Фрезия".

"Вот это прикольный прикол".

"Ну, Фрезия Настя — это как-то так, её не будут узнавать так же, как Талпа или Скальницкая".

"Как в книге Коллин Гувер, девушка с фамилией Блум держала цветочный магазин".

"Так и думала, что будет именно эта фамилия".

Анастасия Скальницкая Фото: Instagram

Что известно о скандале

21 сентября Настя обвинила своего бывшего мужа Богдана Скальницкого в мошенничестве и изменах. Блогерша назвала бывшего супруга, с которым прожила в браке около трёх лет, "профессиональным аферистом" и заявила, что была для него лишь "финансовым проектом".

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Например, когда женщина купила автомобиль Mercedes, Богдан заявил, что в их доме прошел обыск, а его самого посадили за решетку. Он убедил жену срочно продать машину, чтобы "выкупить" его. Все деньги от продажи он забрал себе, а история с арестом и обыском оказалась полностью выдуманной, по словам Насти.

Анастасия Скальницкая с бывшим мужем Фото: Instagram

Более того, у блогерши остались долги на сумму свыше 1 миллиона гривен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский комик Антон Тимошенко "прошелся" по скандалу с Анастасией Скальницкой в ироничном видео.

Блогер по имени Святослав не обошел вниманием этот скандал.

Кроме того, бывший муж Скальницкой поддержал её, когда она рассказала о том, что Богдан её обманывал.