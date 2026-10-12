Скальницька після розлучення з "аферистом" змінила прізвище (фото)
Українська блогерка Анастасія Скальницька офіційно змінила прізвище після скандального розлучення з Богданом Скальницьким.
12 жовтня зірка соцмереж повідомила, що тепер вона — Фрезія.
Скальницька змінила прізвище
"Фрезія Анастасія", — лаконічно написала жінка.
У коментарях було багато позитивних відгуків, але й були ті, хто вважає таке рішення хибним:
- "Були здогадки, що прізвище буде саме Фрезія".
- "Оце прикольний прикол".
- "Ну Фрезія Настя таке шось, не будуть її так впізнавати, як Талпа чи Скальницька".
- "Як в книзі Коллін Гувер, дівчина з прізвищем Блум мала квітковий магазин".
- "Так і думала, що буде це прізвище".
Що відомо про скандал
Настя 21 вересня звинуватила свого ексчоловіка Богдана Скальницького у шахрайстві та зрадах. Блогерка назвала колишнього, з яким прожила у шлюбі близько трьох років, "професійним аферистом" і заявила, що була для нього лише "фінансовим проєктом".
Наприклад, коли жінка придбала автівку Mercedes, Богдан заявив, що в їхньому будинку відбувся обшук, а самого його кинули за ґрати. Він переконав дружину терміново продати машину, щоб "викупити" його. Усі гроші від продажу він забрав собі, а історія з арештом та обшуком виявилася повністю вигаданою, за словами Насті.
Ба більше, блогерка залишилася з боргами на суму понад 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український комік Антон Тимошенко "пройшовся" по скандалу з Анастасією Скальницькою іронічним відео.
- Блогер на імʼя Святослав не оминув увагою скандал.
Крім того, колишній чоловік Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку Богдана.