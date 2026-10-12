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Звезда "Квартала" высмеяла стеклянные остановки на фоне обстрелов (видео)

Анастасия Оруджова высмеяла стеклянные остановки
Анастасия Оруджова | Фото: Instagram

Украинская юмористка и звезда "Квартала 95" Анастасия Оруджова иронично "прокомментировала" непопулярные решения киевских властей в период войны.

Актриса пошутила, что при отсутствии света и воды она отправляется к стеклянным остановкам, назвав их "местом силы".

Оруджова высмеяла стеклянные остановки

"Когда нет света и воды, я еду в своё место силы", — написала юмористка.

Анастасия показала видео, на котором она проводит время у стеклянной остановки и даже занимается боксом рядом с ней.

"Спасибо, стеклянные остановки! Пойду посмотрю на брусчатку", — добавила актриса.

Оруджова высмеяла решение властей

В комментариях люди отреагировали на ироничное освещение проблемы в Киеве:

  • "В прозрачную цель сложнее попасть".
  • "Эта самоирония нации — действительно спасительный круг от депрессии. Но я очень надеюсь, что мы извлечём уроки и научимся правильно выбирать власть, а точнее — временных менеджеров, которых также научим отвечать за свои поступки".
  • "А мне нравится та, что на Лукьяновке".
  • "В парк, где укладывают дорожки. Смотрю и чувствую, как приходят силы".
  • "Ну, а мы жалуемся! Надо быть такими же благодарными!"
  • "Это так хорошо, что даже неловко".
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