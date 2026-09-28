Звезда "Квартала" высмеяла подлых мамочек, травящих ее за не такую ​​внешность (видео)

Украинская юмористка и звезда "Квартала 95" Анастасия Оруджова рассмешила поклонников новым забавным видео. Знаменитость подразнила своих хейтеров, которые критикуют её внешность.

Соответствующий ролик Оруджова опубликовала в Instagram (orudjova_nastya). В нём она изобразила, что якобы "пробуется" на роль комментатора в Facebook.

На опубликованном видео юмористка перевоплотилась в хейтера. Сначала она показывает себя в роли заботливой мамочки, которая в жизни кажется очень доброй и милой. Затем она заходит в Facebook и начинает оставлять гневные комментарии.

Таким образом, Оруджова высмеяла хейтеров, которые в реальной жизни могут казаться приветливыми, а на самом деле преследуют других людей из-за их внешности и образа жизни.

Пользователи сети оценили шутку звезды "Квартала" и засыпали её комментариями:

Видео дня

"Это очень хорошо";

"Как метко!";

"Браво!";

"Сыграла шикарно! Ты красавица! А такие комментаторы пусть идут лесом!".

Реакция социальной сети Фото: Instagram

Что известно об Анастасии Оруджовой

Анастасия Оруджова участвовала в шоу "Лига смеха", "Женский Квартал" и других. В мае 2026 года она объявила о прекращении сотрудничества со студией "Квартал 95".

В феврале 2026 года юмористка обручилась с Русланом Зарбалиевым, который также является комиком, сценаристом и ведущим.

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