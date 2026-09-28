Зірка "Кварталу" висміяла хейтерів, які цькують її за зовнішність (відео)

Українська гумористка та зірка "Кварталу 95" Анастасія Оруджова розсмішила фанатів новим кумедним відео. Знаменитість потролила своїх хейтерів, які ображають її зовнішність.

Відповідний ролик Оруджова оприлюднила в Instagram (orudjova_nastya). Вона зобразила, що нібито "пробується" на роль коментаторів у Фейсбуці.

На опублікованому відео гумористка перевтілилася у хейтера. Спочатку вона показує себе в ролі турботливої матусі, яка в житті здається дуже доброю та милою. Потім вона заходить у Facebook і починає залишати гнівні коментарі.

Таким чином, Оруджова висміяла хейтерів, які в реальному житті можуть здаватися привітними, а насправді цькують інших людей за зовнішність та спосіб життя.

Користувачі мережі оцінили жарт зірки "Кварталу" та засипали її коментарями:

"Це дуже хорошо";

"Як влучно!";

"Браво!";

"Відіграла шикарно! Ти красуня! А коментатори такі нехай йдуть лісом!".

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Реакція соцмережі Фото: Instagram

Що відомо про Анастасію Оруджову

Анастасія Оруджова брала участь у шоу "Ліга сміху", "Жіночий Квартал" та інші. У травні 2026 року вона оголосила про завершення співпраці зі студією "Квартал 95".

Гумористка у лютому 2026 року заручилась із Русланом Зарбалієвим, який також є коміком, сценаристом і ведучим.

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