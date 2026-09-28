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Зірка "Кварталу" висміяла хейтерів, які цькують її за зовнішність (відео)

Як виглядає Анастасія Оруджова
Анастасія Оруджова | Фото: Instagram

Українська гумористка та зірка "Кварталу 95" Анастасія Оруджова розсмішила фанатів новим кумедним відео. Знаменитість потролила своїх хейтерів, які ображають її зовнішність.

Відповідний ролик Оруджова оприлюднила в Instagram (orudjova_nastya). Вона зобразила, що нібито "пробується" на роль коментаторів у Фейсбуці.

На опублікованому відео гумористка перевтілилася у хейтера. Спочатку вона показує себе в ролі турботливої матусі, яка в житті здається дуже доброю та милою. Потім вона заходить у Facebook і починає залишати гнівні коментарі.

Таким чином, Оруджова висміяла хейтерів, які в реальному житті можуть здаватися привітними, а насправді цькують інших людей за зовнішність та спосіб життя.

Користувачі мережі оцінили жарт зірки "Кварталу" та засипали її коментарями:

  • "Це дуже хорошо";
  • "Як влучно!";
  • "Браво!";
  • "Відіграла шикарно! Ти красуня! А коментатори такі нехай йдуть лісом!".
Видео дня
Реакція на жарт Оруджової
Реакція соцмережі
Фото: Instagram

Що відомо про Анастасію Оруджову

Анастасія Оруджова брала участь у шоу "Ліга сміху", "Жіночий Квартал" та інші. У травні 2026 року вона оголосила про завершення співпраці зі студією "Квартал 95".

Гумористка у лютому 2026 року заручилась із Русланом Зарбалієвим, який також є коміком, сценаристом і ведучим.

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