Зірка "Кварталу" висміяла скляні зупинки на фоні обстрілів (відео)

Українська гумористка та зірка "Кварталу 95" Анастасія Оруджова іронічно "пройшлася" по непопулярних рішеннях київської влади під час війни.

Акторка пожартувала, що за відсутності світла та води вона йде до скляних зупинок, назвавши їх "місцем сили".

Оруджова висміяла скляні зупинки

"Коли немає світла й води, я їду у своє місце сили", — написала гумористка.

Анастасія показала відео, як вона проводить час біля скляної зупинки та навіть боксує біля неї.

"Дякую, скляні зупинки! Піду подивлюся на бруківку", — додала акторка.

Оруджова висміяла рішення влади

У коментарях люди відреагували на іронічне висвітлення проблеми в Києві:

"У прозору ціль складніше попасти".

"Ця самоіронія нації справді рятівне коло від депресії. Але я дуже сподіваюсь, ми зробимо висновки і навчимося правильно обирати владу, а точніше тимчасових менеджерів, яких також навчимо відповідати за свої вчинки".

"А мені та, що на Лукʼянівці, нра".

"У парк, де кладуть доріжки. Прям дивлюсь і відчуваю, як сили прибувають".

"Ну, а ми скаржимось! Треба бути такими ж вдячними!"

"Це так добре, що аж незручно".

Видео дня

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