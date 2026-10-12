В Британии прооперировали кота Ларри, ставшего мемом после встречи с Зеленским

В Великобритании провели срочную операцию коту Ларри, который является официальным главным мышеловом резиденции премьер-министра. Ранее животное стало мемом в сети после того, как встретилось с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Как стало известно, Ларри удалили кисту. Котик уже поправляется, несмотря на большой шрам и сбритую шерсть. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Знаменитому коту Ларри сделали операцию

По словам пресс-службы, главный крысолов Ларри уже вернулся на Даунинг-стрит после небольшой операции и успешно восстанавливается.

"Он чувствует себя намного лучше, но ходит осторожно — лапа за лапой. Мы благодарны ветеринарам за их замечательную работу", — отметили в правительстве.

Как оказалось, котику удалили кисту, и теперь у него остался большой шрам и выбритая шерсть. Однако, несмотря на это, Ларри уже вернулся в резиденцию британских премьер-министров на Даунинг-стрит.

Видео дня

Как выглядит котик Ларри Фото: X (Twitter)

Что известно о коте Ларри

Ларри уже 15 лет занимает должность главного крысолова в резиденции премьер-министра Великобритании. Его забрали из приюта в 2011 году.

Правительство описывает его роль как "проверку систем безопасности и антикварной мебели на предмет их качества", а также "размышления о решении проблемы проникновения мышей в дом".

Котик Ларри Фото: X (Twitter)

Ларри с Зеленским

Интересно, что в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером провели встречу в Лондоне. Когда они входили в резиденцию на Даунинг-стрит, котик Ларри внезапно выбежал из здания. Этот момент разлетелся по сети и стал мемом.

Кот Ларри на Даунинг-стрит Фото: Офис президента Кот Ларри встретил Зеленского Фото: Офис президента

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети появился снимок, на котором кот Ларри растянулся перед автомобилем Кира Стармера, пока тот находится на совещании. Животное расслабленно лежит у капота и чувствует себя в полной безопасности.

Также главный кот Великобритании прогнал лису с Даунинг-стрит. Несмотря на то, что лиса была значительно больше Ларри, кот смело выступил против неё.

Кстати, в Турции на камеру запечатлели отважного котика, который героически сбил лапой дрон. Коптер снимал мечеть изнутри, и это сбило животное с толку.