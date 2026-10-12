У Британії прооперували кота Ларрі, який став мемом після зустрічі із Зеленським

У Великобританії провели термінову операцію коту Ларрі, який є офіційним головним мишоловом резиденції прем'єр-міністра. Раніше тваринка стала мемом у мережі після того, як зустріла президента України Володимира Зеленського у Лондоні.

Як стало відомо, Ларрі видалили кісту. Котик вже одужує, попри великий шрам та поголену шерсть. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Знаменитого кота Ларрі прооперували

За словами пресслужби, головний мишолов Ларрі вже повернувся на Даунінг-стріт після невеликої операції та успішно відновлюється.

"Він почувається набагато краще, але ходить обережно — лапа за лапою. Ми вдячні ветеринарам за їхню чудову роботу", — зазначили в уряді.

Як виявилось, котик видалили кісту і тепер він має великий шрам та поголену шерсть. Однак попри це, Ларрі вже повернувся до резиденції британських прем'єр-міністрів на Даунінг-стріт.

Як виглядає котик Ларрі Фото: X (Twitter)

Що відомо про кота Ларрі

Ларрі вже 15 років на посаді головного мишолова резиденції прем'єр-міністра Британії. Його забрали з притулку у 2011 році.

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Уряд описує його роль як "перевірку систем безпеки та антикварних меблів стосовно їхньої якості", а також "роздуми над вирішенням проблеми проникнення мишей у будинок".

Котик Ларрі Фото: X (Twitter)

Ларрі із Зеленським

Цікаво, що у 2024 році президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели зустріч у Лондоні. Коли вони заходили до резиденції на Даунінг-стріт, котик Ларрі раптово вибіг із будівлі. Цей момент розлетівся мережею та став мемом.

Кіт Ларрі на Даунінг-стріт Фото: Офіс президента Кіт Ларрі зустрів Зеленського Фото: Офіс президента

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі показали знімок, як кіт Ларрі розтягнувся перед автомобілем Кіра Стармера, поки той перебуває на нараді. Тваринка розслаблено лежить біля капота та почувається в цілковитій безпеці.

Також головний кіт Великої Британії вигнав лисицю з Даунінг-стріт. Попри те, що лисиця була значно більшою за Ларрі, кіт сміливо вийшов проти неї.

До речі, у Туреччині піймали на камеру відважного котика, який героїчно повалив лапою дрон. Коптер знімав мечеть зсередини і це збило з пантелику тваринку.