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Братья Борисенко: как изменились звезды, в которых влюбилось целое поколение украинок

Братья Борисенко
Александр и Владимир Борисенко | Фото: Instagram

Легендарные певцы, братья Борисенко, вновь вернулись на сцену. Ребята, покорившие сердца украинок, исполнили известный хит "Звездный берег" и поразили публику своим эффектным выступлением в новом сезоне "Фабрики звезд".

Александру и Владимиру Борисенко было всего 17 лет, когда они впервые пришли на проект "Фабрика звезд". Как сложилась жизнь этих знаменитостей и как они выглядят сейчас — читайте далее в материале "Фокуса".

Братья Борисенко вернулись на сцену

В сети появилось видео, в котором показано невероятное выступление Александра и Владимира в новом сезоне "Фабрики звезд". Братья исполнили свой легендарный хит "Звездный берег", который перевели на украинский язык.

Поклонницы певцов осыпали их комплиментами и пошутили, что в расцвете карьеры Борисенко они мечтали выйти за них замуж.

  • "И только миллениалы знают, как их различать";
  • "У меня аж мурашки по коже, какая у нас была спокойная счастливая жизнь";
  • "Так нравились эти два брата-близнеца, что я тоже родила себе близнецов";
  • "А я когда-то хотела выйти замуж за кого-то из них?".
Видео дня
Реакция сети на братьев Борисенко
Реакция фанаток на возвращение братьев Борисенко
Фото: TikTok
Реакция сети на братьев Борисенко
Реакция фанаток на возвращение братьев Борисенко
Фото: TikTok

Жизнь братьев Борисенко сейчас

"Фабрика звёзд", к сожалению, не принесла победу Александру и Владимиру. После участия в проекте их слава начала угасать. Однако в 2016 году братья возродили дуэт и назвали его BRO Borisenko Brothers. Впрочем, популярности они не обрели.

Кумиры украинок — братья Борисенко
Братья Борисенко на "Фабрике звезд"
Фото: Instagram
Кумиры украинок — братья Борисенко
Братья Борисенко на "Фабрике звезд"
Фото: Instagram

На сегодняшний день Борисенки изменили свой стиль, и теперь поклонницы могут легко их различать: Владимир носит очки, а Александр — крайне редко.

Вместо музыки Александр начал заниматься монтажом и дизайном. А Владимир руководит проектом "Жить навстречу", который помогает ветеранам адаптироваться к гражданской жизни.

Братья Борисенко сейчас
Александр и Владимир Борисенко
Фото: Instagram

Кроме того, известно, что в 2018 году Владимир Борисенко женился на певице Лавике. Однако впоследствии пара рассталась.

Братья Борисенко сейчас
Братья Борисенко
Фото: Instagram
Братья Борисенко сейчас
Александр Борисенко
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, братья Борисенко рассказали, чем сейчас зарабатывают на жизнь. В своё время эти исполнители были довольно популярны.