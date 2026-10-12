Братья Борисенко: как изменились звезды, в которых влюбилось целое поколение украинок
Легендарные певцы, братья Борисенко, вновь вернулись на сцену. Ребята, покорившие сердца украинок, исполнили известный хит "Звездный берег" и поразили публику своим эффектным выступлением в новом сезоне "Фабрики звезд".
Александру и Владимиру Борисенко было всего 17 лет, когда они впервые пришли на проект "Фабрика звезд". Как сложилась жизнь этих знаменитостей и как они выглядят сейчас — читайте далее в материале "Фокуса".
Братья Борисенко вернулись на сцену
В сети появилось видео, в котором показано невероятное выступление Александра и Владимира в новом сезоне "Фабрики звезд". Братья исполнили свой легендарный хит "Звездный берег", который перевели на украинский язык.
Поклонницы певцов осыпали их комплиментами и пошутили, что в расцвете карьеры Борисенко они мечтали выйти за них замуж.
- "И только миллениалы знают, как их различать";
- "У меня аж мурашки по коже, какая у нас была спокойная счастливая жизнь";
- "Так нравились эти два брата-близнеца, что я тоже родила себе близнецов";
- "А я когда-то хотела выйти замуж за кого-то из них?".
Жизнь братьев Борисенко сейчас
"Фабрика звёзд", к сожалению, не принесла победу Александру и Владимиру. После участия в проекте их слава начала угасать. Однако в 2016 году братья возродили дуэт и назвали его BRO Borisenko Brothers. Впрочем, популярности они не обрели.
На сегодняшний день Борисенки изменили свой стиль, и теперь поклонницы могут легко их различать: Владимир носит очки, а Александр — крайне редко.
Вместо музыки Александр начал заниматься монтажом и дизайном. А Владимир руководит проектом "Жить навстречу", который помогает ветеранам адаптироваться к гражданской жизни.
Кроме того, известно, что в 2018 году Владимир Борисенко женился на певице Лавике. Однако впоследствии пара рассталась.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Братья Борисенко удивили суммами своих гонораров на "Фабрике звёзд". По словам артистов, условия контрактов были довольно жесткими.
- Известный певец и звезда "Фабрики звёзд" Борис Апрель долгое время избегал публики. Однако недавно он сделал громкое заявление, появившись в новом амплуа — трансгендерной девушки по имени Zi Faamelu.
Кроме того, братья Борисенко рассказали, чем сейчас зарабатывают на жизнь. В своё время эти исполнители были довольно популярны.