Брати Борисенки: як змінились зірки, в яких закохалося ціле покоління українок

Легендарні співаки, брати Борисенки знову повернулись на сцену. Хлопці, які закохали в себе українок, переспівали відомий хіт "Зірковий берег", і вразили публіку своїм ефектним виступом у новому сезоні "Фабрики зірок".

Олександру та Володимиру Борисенкам було лише 17 років, коли вони вперше прийшли на проєкт "Фабрика зірок". Як склалось життя знаменитостей і як вони зараз виглядають – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Брати Борисенки повернулись на сцену

У мережі оприлюднили відео, в якому показали неймовірний виступ Олександра та Володимира у новому сезоні "Фабрики зірок". Брати заспівали свій легендарний хіт "Зірковий берег", який переклали на українську мову.

Шанувальниці співаків засипали їх компліментами і пожартували, що у пік кар’єри Борисенків мріяли вийти за них заміж.

"І тільки міленіали знають, як їх розрізняти";

"У мене аж мурашки по шкірі, яке було спокійне щасливе життя в нас";

"Так подобалися ці два брати-близнюки, що народила собі теж близнюків";

"Одна я хотіла колись за когось з них заміж?".

Видео дня

Реакція фанаток на повернення братів Борисенків Фото: TikTok Реакція фанаток на повернення братів Борисенків Фото: TikTok

Життя братів Борисенків зараз

"Фабрика зірок", на жаль, не принесла перемогу Олександру та Володимиру. Після участі у проєкті їхня слава почала згасати. Однак у 2016 році брати перезапустили дует і назвали його BRO Borisenko Brothers. Втім, популярність вони не отримали.

Брати Борисенки на "Фабриці зірок" Фото: Instagram Брати Борисенки на "Фабриці зірок" Фото: Instagram

На сьогодні Борисенки змінили свій стиль і тепер фанатки можуть легко розрізняти їх: Володимир носить окуляри, а Олександр – вкрай рідко.

Замість музики Олександр почав займатись монтажем та дизайном. А Володимир веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам в адаптації до цивільного життя.

Олександр та Володимир Борисенки Фото: Instagram

Крім цього, відомо, що у 2018 році Володимир Борисенко одружився зі співачкою Лавікою. Однак згодом пара розлучилась.

Брати Борисенки Фото: Instagram Олександр Борисенко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брати Борисенки здивували сумами заробітків на "Фабриці зірок". За словами артистів, умови контрактів були доволі жорсткими.

Відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль тривалий час уникав публіки. Однак нещодавно він зробив гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини на ім’я Zi Faamelu.

Крім того, брати Борисенко розповіли, як зараз заробляють на життя. Виконавці свого часу були досить популярними.