Брати Борисенки: як змінились зірки, в яких закохалося ціле покоління українок
Легендарні співаки, брати Борисенки знову повернулись на сцену. Хлопці, які закохали в себе українок, переспівали відомий хіт "Зірковий берег", і вразили публіку своїм ефектним виступом у новому сезоні "Фабрики зірок".
Олександру та Володимиру Борисенкам було лише 17 років, коли вони вперше прийшли на проєкт "Фабрика зірок". Як склалось життя знаменитостей і як вони зараз виглядають – читайте далі у матеріалі Фокусу.
Брати Борисенки повернулись на сцену
У мережі оприлюднили відео, в якому показали неймовірний виступ Олександра та Володимира у новому сезоні "Фабрики зірок". Брати заспівали свій легендарний хіт "Зірковий берег", який переклали на українську мову.
Шанувальниці співаків засипали їх компліментами і пожартували, що у пік кар’єри Борисенків мріяли вийти за них заміж.
- "І тільки міленіали знають, як їх розрізняти";
- "У мене аж мурашки по шкірі, яке було спокійне щасливе життя в нас";
- "Так подобалися ці два брати-близнюки, що народила собі теж близнюків";
- "Одна я хотіла колись за когось з них заміж?".
Життя братів Борисенків зараз
"Фабрика зірок", на жаль, не принесла перемогу Олександру та Володимиру. Після участі у проєкті їхня слава почала згасати. Однак у 2016 році брати перезапустили дует і назвали його BRO Borisenko Brothers. Втім, популярність вони не отримали.
На сьогодні Борисенки змінили свій стиль і тепер фанатки можуть легко розрізняти їх: Володимир носить окуляри, а Олександр – вкрай рідко.
Замість музики Олександр почав займатись монтажем та дизайном. А Володимир веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам в адаптації до цивільного життя.
Крім цього, відомо, що у 2018 році Володимир Борисенко одружився зі співачкою Лавікою. Однак згодом пара розлучилась.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Брати Борисенки здивували сумами заробітків на "Фабриці зірок". За словами артистів, умови контрактів були доволі жорсткими.
- Відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль тривалий час уникав публіки. Однак нещодавно він зробив гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини на ім’я Zi Faamelu.
Крім того, брати Борисенко розповіли, як зараз заробляють на життя. Виконавці свого часу були досить популярними.