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Брати Борисенки: як змінились зірки, в яких закохалося ціле покоління українок

Брати Борисенки
Олександр та Володимир Борисенки | Фото: Instagram

Легендарні співаки, брати Борисенки знову повернулись на сцену. Хлопці, які закохали в себе українок, переспівали відомий хіт "Зірковий берег", і вразили публіку своїм ефектним виступом у новому сезоні "Фабрики зірок".

Олександру та Володимиру Борисенкам було лише 17 років, коли вони вперше прийшли на проєкт "Фабрика зірок". Як склалось життя знаменитостей і як вони зараз виглядають – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Брати Борисенки повернулись на сцену

У мережі оприлюднили відео, в якому показали неймовірний виступ Олександра та Володимира у новому сезоні "Фабрики зірок". Брати заспівали свій легендарний хіт "Зірковий берег", який переклали на українську мову.

Шанувальниці співаків засипали їх компліментами і пожартували, що у пік кар’єри Борисенків мріяли вийти за них заміж.

  • "І тільки міленіали знають, як їх розрізняти";
  • "У мене аж мурашки по шкірі, яке було спокійне щасливе життя в нас";
  • "Так подобалися ці два брати-близнюки, що народила собі теж близнюків";
  • "Одна я хотіла колись за когось з них заміж?".
Видео дня
Реакція мережі на братів Борисенків
Реакція фанаток на повернення братів Борисенків
Фото: TikTok
Реакція мережі на братів Борисенків
Реакція фанаток на повернення братів Борисенків
Фото: TikTok

Життя братів Борисенків зараз

"Фабрика зірок", на жаль, не принесла перемогу Олександру та Володимиру. Після участі у проєкті їхня слава почала згасати. Однак у 2016 році брати перезапустили дует і назвали його BRO Borisenko Brothers. Втім, популярність вони не отримали.

Кумири українок брати Борисенки
Брати Борисенки на "Фабриці зірок"
Фото: Instagram
Кумири українок брати Борисенки
Брати Борисенки на "Фабриці зірок"
Фото: Instagram

На сьогодні Борисенки змінили свій стиль і тепер фанатки можуть легко розрізняти їх: Володимир носить окуляри, а Олександр – вкрай рідко.

Замість музики Олександр почав займатись монтажем та дизайном. А Володимир веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам в адаптації до цивільного життя.

Брати Борисенки зараз
Олександр та Володимир Борисенки
Фото: Instagram

Крім цього, відомо, що у 2018 році Володимир Борисенко одружився зі співачкою Лавікою. Однак згодом пара розлучилась.

Брати Борисенки зараз
Брати Борисенки
Фото: Instagram
Брати Борисенки зараз
Олександр Борисенко
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, брати Борисенко розповіли, як зараз заробляють на життя. Виконавці свого часу були досить популярними.