Успех "Ліхтариків": известный певец "набросился" на Матвиенко, которая перестала употреблять алкоголь

Певец Влад Дарвин опубликовал пост в соцсети, в котором затронул тему своей коллеги Тони Матвиенко. Он спросил украинцев, как добиться успеха тем, кто не употребляет алкоголь, обратив внимание на недавнее заявление артистки.

Артист написал пост в Threads, в котором обратил внимание на заявление Матвиенко, которая недавно призналась, что отказалась от употребления алкоголя. Именно благодаря этому её известный хит "Фонарики" стал вирусным в сети.

Дарвин обсудил успех Матвиенко

Недавно в новом интервью Матвиенко заявила, что на четыре месяца отказалась от употребления алкоголя, и это повлияло на популярность её композиций. Так, песня "Фонарики" внезапно стала хитом в сети.

Как оказалось, Влада Дарвина рассмешил и одновременно удивил стремительный успех Матвиенко. Он спросил украинцев, что делать тем, кто не употребляет алкоголь.

"Тоня Матвиенко призналась в интервью, что на полгода отказалась от алкоголя — и именно поэтому "Фонарики" стали такими популярными. Вопрос: что делать тем, кто не употребляет алкоголь?" — написал артист в соцсети.

Видео дня

Влад Дарвин об успехе Тони Матвиенко Фото: Threads

Пользователи сети сразу же начали давать певцу шуточные советы о том, как добиться такого успеха. Украинцы предложили различные варианты аскезы.

"А что вы делали, когда зазвучала песня "Аманда, Линда и Роуз"?";

"Аскеза от шоколада, но это очень жестоко, не пробуйте в домашних условиях";

"Вопрос к вам: вы взяли аскезу на старение?";

"Введите аскезу на сладкое!".

Кто-то предложил Дарвину попробовать "аскезу в отношении шляп", на что знаменитость в шутку ответил, что у него начнётся "профессиональная ломка уже на первой неделе".

Шутливые советы Владу Дарвину Фото: Threads Шутливые советы Владу Дарвину Фото: Threads Шутливые советы Владу Дарвину Фото: Threads Шутливые советы Владу Дарвину Фото: Threads Шутливые советы Владу Дарвину Фото: Threads

Песня Матвиенко стала мемом

В сети набирают популярность видео с хитом Тони Матвиенко "Фонарики". Украинцы снимают забавные ролики, в которых в первой части описывают позитивную ситуацию, а во второй — вставляют кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049", где Райан Гослинг лежит на лестнице, и рассказывают о неожиданной развязке истории.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тоня Матвиенко рассказала о том, как похудела. Исполнительница призналась, что благодаря правильному питанию и отказу от алкоголя за несколько месяцев сбросила 5 килограммов.

Также украинская певица решила раскрыть поклонникам часть своего семейного прошлого, поделившись трогательными кадрами с человеком, который редко появляется на публике, — своим отцом.

Кроме того, Тоня Матвиенко рассказала о тяжёлой болезни матери, которая унесла жизнь Нины Митрофановны осенью 2023 года.