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Успіх "Ліхтариків": відомий співак "накинувся" на Матвієнко, яка перестала вживати алкоголь

Співачка Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко | Фото: Instagram

Співак Влад Дарвін оприлюднив допис у соцмережі, в якому обговорив колегу Тоню Матвієнко. Він запитав українців, як досягти успіху тим, хто не вживає алкоголю, акцентувавши увагу на нещодавню заяву артистки.

Артист написав пост у Threads, де звернув увагу на заяву Матвієнко, яка нещодавно зізналась, що взяла аскезу на вживання алкоголю. Саме завдяки цьому її відомий хіт "Ліхтарики" завірусився в мережі.

Дарвін обговорив успіх Матвієнко

Нещодавно у новому інтерв’ю Матвієнко заявила, що на чотири місяці відмовилася від вживання алкоголю і це вплинуло на популярність її композицій. Так, пісня "Ліхтарики" раптово стала хітом у мережі.

Як виявилось, Влада Дарвіна розсмішив і водночас здивував різкий успіх Матвієнко. Він запитав українців, що робити тим, хто не вживає алкоголь.

"Тоня Матвієнко зізналася в інтерв’ю, що взяла аскезу на алкоголь на пів року — і тому "Ліхтарики" вистрілили. Питання: що робити тим, хто не вживає алкоголь?" — написав у соцмережі артист.

Видео дня
Влад Дарвін і Тоня Матвієнко
Влад Дарвін про успіх Тоні Матвієнко
Фото: Threads

Користувачі мережі одразу почали давати співаку жартівливі поради щодо того, як досягти такого успіху. Українці запропонували різні варіанти аскез.

  • "А що ви робили, коли вистрілила "Аманда, Лінда і Роуз"?";
  • "Аскеза на шоколад, але це дуже жорстоко, не пробуйте в домашніх умовах";
  • "Питання до вас: ви взяли аскезу на старіння?";
  • "Беріть аскезу на солодке!".

Дехто запропонував Дарвіну спробувати "аскезу на капелюхи", на що знаменитість жартівливо відповів, що у нього почнеться "професійна ломка в перший же тиждень".

Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Жартівливі поради Владу Дарвіну
Фото: Threads
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Жартівливі поради Владу Дарвіну
Фото: Threads
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Жартівливі поради Владу Дарвіну
Фото: Threads
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Жартівливі поради Владу Дарвіну
Фото: Threads
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Жартівливі поради Владу Дарвіну
Фото: Threads
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна
Реакція мережі на допис Влада Дарвіна

Пісня Матвієнко стало мемом

У мережі вірусяться відео з хітом Тоні Матвієнко "Ліхтарики". Українці знімають кумедні ролики, де в першій частині описують позитивну ситуацію, а у другій – вставляють кадр з фільму "Той, хто біжить по лезу 2049", де Раян Гослінг лежить на сходах, і розповідають про несподівану кінцівку історії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Тоня Матвієнко розповіла про своє схуднення. Виконавиця зізналася, що за допомогою харчування та відмови від алкоголю за кілька місяців втратила 5 кілограмів.
  • Також українська співачка вирішила відкрити шанувальникам частину свого родинного минулого, поділившись зворушливими кадрами з рідко публічною людиною – власним батьком.

Крім того, Тоня Матвієнко розповіла про тяжку хворобу мами, яка забрала Ніну Митрофанівну восени 2023 року.