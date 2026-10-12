Успіх "Ліхтариків": відомий співак "накинувся" на Матвієнко, яка перестала вживати алкоголь

Співак Влад Дарвін оприлюднив допис у соцмережі, в якому обговорив колегу Тоню Матвієнко. Він запитав українців, як досягти успіху тим, хто не вживає алкоголю, акцентувавши увагу на нещодавню заяву артистки.

Артист написав пост у Threads, де звернув увагу на заяву Матвієнко, яка нещодавно зізналась, що взяла аскезу на вживання алкоголю. Саме завдяки цьому її відомий хіт "Ліхтарики" завірусився в мережі.

Дарвін обговорив успіх Матвієнко

Нещодавно у новому інтерв’ю Матвієнко заявила, що на чотири місяці відмовилася від вживання алкоголю і це вплинуло на популярність її композицій. Так, пісня "Ліхтарики" раптово стала хітом у мережі.

Як виявилось, Влада Дарвіна розсмішив і водночас здивував різкий успіх Матвієнко. Він запитав українців, що робити тим, хто не вживає алкоголь.

"Тоня Матвієнко зізналася в інтерв’ю, що взяла аскезу на алкоголь на пів року — і тому "Ліхтарики" вистрілили. Питання: що робити тим, хто не вживає алкоголь?" — написав у соцмережі артист.

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Влад Дарвін про успіх Тоні Матвієнко Фото: Threads

Користувачі мережі одразу почали давати співаку жартівливі поради щодо того, як досягти такого успіху. Українці запропонували різні варіанти аскез.

"А що ви робили, коли вистрілила "Аманда, Лінда і Роуз"?";

"Аскеза на шоколад, але це дуже жорстоко, не пробуйте в домашніх умовах";

"Питання до вас: ви взяли аскезу на старіння?";

"Беріть аскезу на солодке!".

Дехто запропонував Дарвіну спробувати "аскезу на капелюхи", на що знаменитість жартівливо відповів, що у нього почнеться "професійна ломка в перший же тиждень".

Жартівливі поради Владу Дарвіну Фото: Threads Жартівливі поради Владу Дарвіну Фото: Threads Жартівливі поради Владу Дарвіну Фото: Threads Жартівливі поради Владу Дарвіну Фото: Threads Жартівливі поради Владу Дарвіну Фото: Threads

Пісня Матвієнко стало мемом

У мережі вірусяться відео з хітом Тоні Матвієнко "Ліхтарики". Українці знімають кумедні ролики, де в першій частині описують позитивну ситуацію, а у другій – вставляють кадр з фільму "Той, хто біжить по лезу 2049", де Раян Гослінг лежить на сходах, і розповідають про несподівану кінцівку історії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тоня Матвієнко розповіла про своє схуднення. Виконавиця зізналася, що за допомогою харчування та відмови від алкоголю за кілька місяців втратила 5 кілограмів.

Також українська співачка вирішила відкрити шанувальникам частину свого родинного минулого, поділившись зворушливими кадрами з рідко публічною людиною – власним батьком.

Крім того, Тоня Матвієнко розповіла про тяжку хворобу мами, яка забрала Ніну Митрофанівну восени 2023 року.