Украинцев больше не берут: парень рассказал, как его уволили в Германии

Украинца уволили с работы в Германии, и теперь там больше не хотят нанимать людей из его страны.

Он рассказал об этом в TikTok (koorneliuk).

Украинца уволили в Германии

Автор видео рассказал, что полгода назад его уволили из немецкой компании.

"А неделю назад я узнал, что тот чувак, который меня уволил, больше не нанимает украинцев в компанию из-за меня", — говорит он.

В тот день украинец пришел на работу на 20 минут раньше. Когда он обедал, в комнату зашел "заместитель самого главного босса".

"Когда он увидел, что я ем, он посмотрел на меня очень странно. Я не понял, в чём дело. Хотя я с первого дня почувствовал, что у него плохая энергетика. Он сказал мне: "У тебя что, нет дома, что ты здесь ешь?" В тот момент я не знал, что ему ответить. Я освоил один метод. Я помнил, что когда люди говорят тебе что-то очень абсурдное, неуместное, идиотское, задай им вопрос, что они имеют в виду. Раз, два, три. До тех пор, пока они не перестанут задавать этот вопрос. И вот я так и поступил", — рассказал автор видео.

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После этого тот заместитель не смог внятно изложить свои мысли и ушел.

Украинец же решил написать письмо руководству компании, ведь эта ситуация его задела.

Украинца уволили в Германии Фото: TikTok

Что было дальше

"Я написал. На следующий день мне пришёл ответ от самого главного начальника, в котором говорилось, что я всё это сам выдумал и на самом деле этого не было", — рассказал украинец.

А этого заместителя, похоже, все любят, и он работает в компании уже 20 лет.

"В тот момент я почувствовал себя ребенком, которого никто не может защитить. То есть против которого все настроены, к которому всем все равно. Как это и было у меня в детстве. Поэтому это и является моим триггером", — признался парень.

Ему предложили поговорить с тем "вторым боссом".

"Я понимал, что это ни к чему не приведет, потому что, как только я начал приводить ему все факты, он не мог признать, что не прав. Когда он меня позвал, мне было очень страшно", — говорит автор видео.

Впрочем, после нескольких тревожных моментов у украинца "выплеснулась" злость на собеседника.

"Я изложил ему факты, но высказался очень грубо. Я отпустил его, как только смог. В результате меня уволили", — вспомнил молодой человек.

Теперь он узнал, что с тех пор этот менеджер не нанимает украинцев. К тому же он поддерживает партию "Альтернатива для Германии", которая выступает против эмигрантов и ЛГБТ.

Украинец говорит, что, с одной стороны, ему жаль, а с другой — он понимал, что долго бы так всё равно не продержался.

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