Українців більше не беруть: хлопець розповів, як його звільнили в Німеччині

Українця звільнили з роботи в Німеччині і більше не хочуть наймати людей з його країни.

Своєю історією він поділився в TikTok (koorneliuk).

Українця звільнили в Німеччині

Автор відео почав з того, що пів року тому його звільнили з німецької компанії.

"А тиждень тому я дізнався, що чувак, який звільнив мене, більше не наймає українців в компанію через мене", — каже він.

У той день українець прийшов на роботу на 20 хвилин раніше. Коли він їв, у кімнату зайшов "заступник найбільшого боса".

"Коли він побачив, що я їм, він подивився на мене дуже дивно. Я не зрозумів, у чому питання. Хоча я в перший день відчув, що в нього погана енергетика. Він сказав мені фразу: "В тебе що, немає дому, що ти тут їси?" В той момент я не знав, що мені відповісти. Я вивчив один метод. Я памʼятав, що коли люди кажуть тобі щось дуже абсурдне, невлучне, ідіотське, задай їй запитання, що вони мають на увазі. Раз, два, три. До тих пір, поки вони перестануть задавати це запитання. І от я так і зробив", — розповів автор відео.

Видео дня

Після цього той заступник не зміг нормально пояснити свої думки і пішов.

Українець же вирішив написати лист до керівництва компанії, адже його зачепила ця ситуація.

Українця звільнили в Німеччині Фото: TikTok

Що було далі

"Я написав. На наступний день мені приходить відповідь від найголовнішого шефа, в якому кажуть, що я це все сам вигадав і цього насправді не сталося", — розповів українець.

А того заступника начебто всі люблять і він працює в компанії 20 років.

"В той момент я відчув себе дитиною, яку ніхто не може захистити. Тобто проти якої всі налаштовані, на яку всім байдуже. Як в мене і було в дитинстві. Тому це і є моїм тригером", — зізнався хлопець.

Йому запропонували поговорити з тим "другим босом".

"Я розумів, що це нікуди не приведе, бо як тільки я почав йому виставляти всі факти, він не приймав того, що він не правий. Коли він мене покликав, мені було дуже страшно", — каже автор відео.

Втім, після моментів переживань з українця "полилася" злість на співрозмовника.

"Я казав йому факти, але казав дуже грубо. Я його попустив, як тільки міг. У результаті цього мене звільнили", — пригадав юнак.

Тепер він дізнався, що з тих пір той менеджер не наймає українців. До того ж, він підтримує партію "Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти емігрантів та ЛГБТ.

Українець каже, що з одного боку, йому шкода, а з іншого — він розумів, що довго би так все одно не протримався.

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