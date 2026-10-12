Целуясь в лифте: Ольга Фреймут впервые за долгое время показала мужа (фото)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко делится подробностями личной жизни в соцсетях. Однако недавно знаменитость опубликовала фотографии, на которых показала своего мужа Владимира Локотка.

Романтические снимки с возлюбленным Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram (freimutolia). Поклонники ведущей засыпали звездную пару комплиментами.

Как выглядит муж Фреймут

44-летняя телеведущая сейчас живет с детьми в Великобритании. Она решила вспомнить о жизни в Киеве и опубликовала черно-белую подборку фотографий.

На одном из снимков Фреймут нежно целовалась со своим мужем Владимиром в лифте, а на другом — пара романтично держалась за руки.

Оля Фреймут с мужем Владимиром Фото: Instagram Оля Фреймут с мужем Владимиром Фото: Instagram Оля Фреймут с мужем Владимиром Фото: Instagram

Кроме того, телеведущая также показала своих младших детей — Валерия и Евдокию.

"Когда-то в Киеве", — так кратко подписала снимки Фреймут.

Дочь Фреймут Евдокия Фото: Instagram Сын Фреймут Валерий Фото: Instagram

Пользователи сети восхитились фотографиями ведущей и оставили множество приятных комментариев.

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"Какие замечательные фото, они просто излучают счастье";

"Какие же чудесные мгновения жизни! Надеюсь, самые лучшие ещё впереди";

"В этих фотографиях столько жизни".

Личная жизнь Фреймут

В 2017 году телеведущая вышла замуж за менеджера и продюсера Владимира Локотка. У супругов есть сын Валерий (2016 года рождения) и дочь Евдокия. Также у Фреймут есть дочь от первого брака — Злата.

После начала полномасштабного вторжения знаменитость вместе с детьми переехала в Лондон.

Как выглядит семья Фреймут Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ольга Фреймут, которая во время войны живет за границей, приехала с сыном и дочерью в Буковель в разгар лета.

Кроме того, недавно украинская телеведущая сделала пластическую операцию в 44 года. Для этого важного события она выбрала клинику именно в Украине.

Кроме того, Ольга Фреймут посетила благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Лондоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный наряд от известного бренда.