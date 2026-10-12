Целуясь в лифте: Ольга Фреймут впервые за долгое время показала мужа (фото)
Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко делится подробностями личной жизни в соцсетях. Однако недавно знаменитость опубликовала фотографии, на которых показала своего мужа Владимира Локотка.
Романтические снимки с возлюбленным Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram (freimutolia). Поклонники ведущей засыпали звездную пару комплиментами.
Как выглядит муж Фреймут
44-летняя телеведущая сейчас живет с детьми в Великобритании. Она решила вспомнить о жизни в Киеве и опубликовала черно-белую подборку фотографий.
На одном из снимков Фреймут нежно целовалась со своим мужем Владимиром в лифте, а на другом — пара романтично держалась за руки.
Кроме того, телеведущая также показала своих младших детей — Валерия и Евдокию.
"Когда-то в Киеве", — так кратко подписала снимки Фреймут.
Пользователи сети восхитились фотографиями ведущей и оставили множество приятных комментариев.
- "Какие замечательные фото, они просто излучают счастье";
- "Какие же чудесные мгновения жизни! Надеюсь, самые лучшие ещё впереди";
- "В этих фотографиях столько жизни".
Личная жизнь Фреймут
В 2017 году телеведущая вышла замуж за менеджера и продюсера Владимира Локотка. У супругов есть сын Валерий (2016 года рождения) и дочь Евдокия. Также у Фреймут есть дочь от первого брака — Злата.
После начала полномасштабного вторжения знаменитость вместе с детьми переехала в Лондон.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ольга Фреймут, которая во время войны живет за границей, приехала с сыном и дочерью в Буковель в разгар лета.
- Кроме того, недавно украинская телеведущая сделала пластическую операцию в 44 года. Для этого важного события она выбрала клинику именно в Украине.
Кроме того, Ольга Фреймут посетила благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Лондоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный наряд от известного бренда.