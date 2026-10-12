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Целуясь в лифте: Ольга Фреймут впервые за долгое время показала мужа (фото)

Муж Ольги Фреймут
Ольга Фреймут и Владимир Локотко | Фото: Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко делится подробностями личной жизни в соцсетях. Однако недавно знаменитость опубликовала фотографии, на которых показала своего мужа Владимира Локотка.

Романтические снимки с возлюбленным Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram (freimutolia). Поклонники ведущей засыпали звездную пару комплиментами.

Как выглядит муж Фреймут

44-летняя телеведущая сейчас живет с детьми в Великобритании. Она решила вспомнить о жизни в Киеве и опубликовала черно-белую подборку фотографий.

На одном из снимков Фреймут нежно целовалась со своим мужем Владимиром в лифте, а на другом — пара романтично держалась за руки.

Оля Фреймут с мужем Владимиром
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Фото: Instagram
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Фото: Instagram
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Фото: Instagram
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Оля Фреймут с мужем Владимиром
Оля Фреймут с мужем Владимиром

Кроме того, телеведущая также показала своих младших детей — Валерия и Евдокию.

"Когда-то в Киеве", — так кратко подписала снимки Фреймут.

Дочь Фреймут — фото
Дочь Фреймут Евдокия
Фото: Instagram
Сын Фреймут — фото
Сын Фреймут Валерий
Фото: Instagram

Пользователи сети восхитились фотографиями ведущей и оставили множество приятных комментариев.

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  • "Какие замечательные фото, они просто излучают счастье";
  • "Какие же чудесные мгновения жизни! Надеюсь, самые лучшие ещё впереди";
  • "В этих фотографиях столько жизни".

Личная жизнь Фреймут

В 2017 году телеведущая вышла замуж за менеджера и продюсера Владимира Локотка. У супругов есть сын Валерий (2016 года рождения) и дочь Евдокия. Также у Фреймут есть дочь от первого брака — Злата.

После начала полномасштабного вторжения знаменитость вместе с детьми переехала в Лондон.

Личная жизнь Оли Фреймут
Как выглядит семья Фреймут
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Ольга Фреймут посетила благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Лондоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный наряд от известного бренда.