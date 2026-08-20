44-летняя Ольга Фреймут впервые сделала пластическую операцию (фото)

Украинская телеведущая и звезда шоу "Ревизор" Ольга Фреймут сделала пластическую операцию в 44 года.

Ведущая, которая во время войны живет за границей, вышла на связь в Instagram и поделилась своими впечатлениями. Для важной операции она выбрала клинику именно в Украине.

Фреймут сделала пластическую операцию

"У меня трое детей, и мне очень нравится, как я выгляжу. Я понимаю, что возраст, к сожалению, забирает у тебя часть тебя самой. Я хочу остаться собой, я не хочу подчиняться возрасту. Почему?" — сказала ведущая.

Знаменитость перенесла непростую операцию, после которой ей предстоит очень сложная реабилитация — мастопексию.

"Я вернула себе фигуру, подтянула декольте. После трёх родов и с учётом медицинских показаний операция была необходима, но я откладывала её годами", — призналась звезда.

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Ольга Фреймут сделала пластическую операцию Фото: Instagram

Ольга подчеркнула, что нисколько не жалеет о своём решении, ведь "это счастье — снова быть собой".

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