44-річна Ольга Фреймут уперше зробила пластичну операцію (фото)

Українська телеведуча та зірка "Ревізору" Ольга Фреймут зробила пластичну операцію в 44 роки.

Ведуча, яка живе за кордоном під час війни, вийшла на звʼязок в Instagram та поділилася враженнями. Для важливої операції вона обрала клініку саме в Україні.

Фреймут зробила пластичну операцію

"У мене троє дітей, я дуже люблю, як я виглядаю. Я розумію, що вік, на жаль, забирає в тебе себе. Я хочу залишитися собою, я не хочу підкорятися віку. Тому що чого раптом?" — сказала ведуча.

Знаменитість зробила собі непросту операцію, після якої йде дуже складна реабілітація — мастопексію.

"Я повернула собі силует, підтягнула декольте. Після трьох пологів і з огляду на медичні показання операція була необхідною, але я відкладала її роками", — зізналася зірка екрану.

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Ольга Фреймут зробила пластичну операцію Фото: Instagram

Ольга наголосила, що зовсім не шкодує про своє рішення, адже "це щастя — знову бути собою".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка під час війни живе за кордоном, приїхала із сином і донькою у Буковель посеред літа.

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Крім того, Марія Тиха, яка прославилася після участі в шоу "Битва екстрасенсів", зробила одразу три пластичні операції за кордоном.