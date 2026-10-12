Цілуючись у ліфті: Ольга Фреймут вперше за довгий час показала чоловіка (фото)

Українська телеведуча Ольга Фреймут рідко ділиться особистим життям у соцмережі. Однак нещодавно знаменитість оприлюднила фото, на яких показала свого чоловіка Володимира Локотка.

Романтичні кадри з коханим Фреймут оприлюднила на сторінці в Instagram (freimutolia). Шанувальники ведучої засипали зіркову пару компліментами.

Як виглядає чоловік Фреймут

44-річна телеведуча наразі живе з дітьми у Великобританії. Вона вирішила згадати життя у Києві та опублікувала чорно-білу фотопідбірку.

На одному зі знімків Фреймут ніжно цілувалась з чоловіком Володимиром у ліфті, а на іншому – пара романтично трималась за руки.

Оля Фреймут з чоловіком Володимиром Фото: Instagram Оля Фреймут з чоловіком Володимиром Фото: Instagram Оля Фреймут з чоловіком Володимиром Фото: Instagram

Крім цього, телеведуча також показала своїх молодших дітей – Валерія та Євдокію.

"Колись у Києві", — коротко підписала кадри Фреймут.

Донька Фреймут Євдокія Фото: Instagram Син Фреймут Валерій Фото: Instagram

Користувачі мережі замилувались фотографіями ведучої і залишили безліч приємних коментарів.

Видео дня

"Які чудові фото, випромінюють щастя";

"Які ж чудові миті життя! Сподіваюсь, найкращі ще попереду";

"Тут стільки життя в цих світлинах".

Особисте життя Фреймут

У 2017 році телеведуча вийшла заміж за менеджера та продюсера Володимира Локотка. У подружжя є син Валерій (2016 року народження) та донька Євдокія. Також Фреймут має доньку від першого шлюбу Злату.

Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість разом із дітьми переїхала до Лондона.

Як виглядає родина Фреймут Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Фреймут, яка під час війни живе за кордоном, приїхала із сином і донькою у Буковель посеред літа.

Також нещодавно українська телеведуча зробила пластичну операцію в 44 роки. Для важливої події вона обрала клініку саме в Україні.

Крім того, Ольга Фреймут відвідала благодійний захід на підтримку України у Лондоні. Для виходу у світ знаменитість обрала елегантне вбрання від відомого бренду.