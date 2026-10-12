Руководитель хора "Гомин" во второй раз станет отцом: кто его жена (фото)

Руководитель популярного Львовского муниципального хора "Гомин" и Национального хора имени Верёвки Вадим Яценко станет отцом во второй раз.

Жена хормейстера Анастасия вышла на сцену в облегающей одежде с заметно округлившимся животиком, а позже подтвердила слухи в соцсетях.

Жена Яценко беременна

Сначала женщина опубликовала в Instagram видео, на котором она запечатлена на сцене в облегающей одежде.

"Несмотря ни на что, уже 3 концерта", — написала Анастасия.

Впоследствии супруги официально сообщили о предстоящем пополнении в семье, опубликовав совместное фото в Instagram. На нем Вадим позирует в чёрном костюме, обнимая жену, которая предстала в белом платье, заметно подчеркивающем форму животика.

"Эти концерты мы давали втроем", — написали Яценки.

Вадим и Анастасия Яценко Фото: Instagram

Что известно о супруге Вадима Яценко

Пара вместе ещё со школьных лет. Они учились вместе с восьмого класса, а позже также вместе поступили в консерваторию. Анастасия — родом из Мариуполя.

Видео дня

Вадим и его возлюбленная уже воспитывают 8-летнего сына Максима, который также интересуется музыкой.

Анастасия Яценко (в девичестве — Рябошапка) — талантливая оперная певица и артистка. Она активно выступает в качестве сольной исполнительницы. Артистка выступает в составе The Rock Symphony Orchestra, исполняет главную арию в мюзикле "Призрак оперы" и входит в состав хора "Гомин".

Несмотря на беременность, Анастасия продолжает вести активную творческую жизнь и выступать на концертах.

Вадим Яценко с семьей Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Художественный руководитель хора "Гомин" Вадим Яценко, чьи видео набирают миллионы просмотров в социальных сетях, рассказал журналистам больше интересных подробностей о своей жизни.

Львовский муниципальный хор "Гомин" стал звездой TikTok после того, как видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Цей сон" опубликовал Львовский органный зал.

32-летняя украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая ждет своего первого ребенка, решила уехать из Киева.