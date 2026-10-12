Керівник хору "Гомін" вдруге стане татом: хто його дружина (фото)

Керівник популярного Львівського муніципального хору "Гомін" та Національного хору імені Верьовки Вадим Яценко стане батьком удруге.

Дружина хормейстера Анастасія вийшла на сцену в обтислому одязі з помітно округлим животиком, а згодом у соцмережах підтвердила чутки.

Дружина Яценка вагітна

Спочатку жінка опублікувала в Instagram відео, де її можна побачити на сцені в обтислому одязі.

"Попри все вже 3 концерти", — написала Анастасія.

Згодом подружжя офіційно повідомило про майбутнє поповнення в родині, опублікувавши спільне фото в Instagram. На ньому Вадим позує в чорному костюмі, обіймаючи дружину, яка постала в білій сукні і помітно підкреслює форму животика.

"Працювали ці концерти втрьох", — написали Яценки.

Вадим та Анастасія Яценки Фото: Instagram

Що відомо про дружину Вадима Яценка

Пара разом ще зі шкільних років. Вони навчалися разом з восьмого класу, а згодом також разом вступили до консерваторії. Анастасія — родом з Маріуполя.

Видео дня

Вадим та його кохана вже виховують 8-річного сина Максима, який також цікавиться музикою.

Анастасія Яценко (у дівоцтві – Рябошапка) — талановита оперна співачка та артистка. Вона є активною сольною виконавицею. Жінка виступає у складі The Rock Symphony Orchestra, співає головну арію у мюзиклі "Привид Опери" і є частиною хору "Гомін".

Незважаючи на вагітність, Анастасія продовжує вести активне творче життя та виступати на концертах.

Вадим Яценко з родиною Фото: Instagram

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