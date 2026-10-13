"Ничего не чувствовала": известная украинская блогерша случайно узнала, что беременна (фото)

Блогерша с миллионной аудиторией из Ивано-Франковска Марьяна Гутак (Дирив) в октябре впервые стала мамой. Звезда интернета рассказала Фокусу, как без предварительной подготовки оказалась в роддоме, почему кесарево сечение оказалось для неё лучшим вариантом и с чем она столкнулась в первые недели после рождения сына.

Большинство будущих родителей с первых недель беременности читают литературу и закупают вещи для малыша. Марьяна выбрала другой путь: приступила к делу лишь за месяц до родов. Вместе с мамой она съездила в Прагу, где купила всё необходимое для ребёнка, а ещё прошла курс по материнству.

"За месяц до родов я решила, что пора что-то изучить и пора что-то купить. Поехала за границу, в Прагу, купила с мамой все вещи для малыша, прошла курс по материнству. И в целом я готовилась к материнству ровно за месяц", – рассказала Фокусу блогерша.

Это решение было осознанным. Вместо того чтобы месяцами изучать теорию, Марьяна привлекла консультанта, к которому обращается, когда возникает конкретный вопрос.

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"Кто-то готовится год, полгода что-то читает. Я решила смотреть на всё по ходу дела и нанять классную консультантку, которая будет меня консультировать по всем вопросам уже тогда, когда они возникнут, а не заранее. Потому что существует сто разных вариантов того, как может протекать материнство. Я решила просто смотреть и спрашивать по ходу дела", – пояснила она.

Схваток не почувствовала

Беременность протекала без осложнений, поэтому начало родов стало для блогерши полной неожиданностью. На плановом осмотре врачи обнаружили схватки, хотя сама она ничего не чувствовала.

"Я, кстати, вообще не готовилась к родам. Они начались спонтанно. Я просто пришла на осмотр, и мне тут говорят: "Ой, у вас схватки, которых вы, видимо, не чувствуете". Потому что я вообще ничего не чувствовала", – вспоминает Марьяна.

Марьяна Гутак с малышом Фото: Instagram

В тот день у неё были совсем другие планы: съёмка рекламной интеграции для бренда и окрашивание волос, но врачи не разрешили ей уйти.

"Я говорила, что в тот же день мне нужно было идти снимать рекламную интеграцию для бренда и красить волосы. Меня просто не отпустили, сказали, что у меня есть час, чтобы прийти сюда и рожать", – рассказала она.

Кесарево сечение

Перед операцией блогерша нервничала, однако всё прошло быстро и без осложнений. Ребёнок появился на свет через десять минут.

"До самого последнего я переживала, что это операция, что это кесарево сечение. Но всё сложилось даже лучше, чем я ожидала, потому что ребенок появился на свет за 10 минут, без всяких суток ожидания и мучений. Поэтому для меня этот вариант стал лучшим, лучше, чем я могла себе представить. Хотя шов остался, но сейчас делают такой аккуратный шов, что его даже не заметно", – рассказала Марьяна.

Сын как центр мира

По словам блогерши, рождение сына коренным образом изменило её взгляд на жизнь.

"Моё восприятие очень изменилось, потому что дети – это самое большое богатство. И когда ты видишь вживую малышку, которую носила под сердцем девять месяцев, всё вокруг переворачивается. Она становится для тебя целым миром, всё вокруг неё вращается. И это, я считаю, очень здорово. Желаю каждому в жизни испытать эти эмоции", – поделилась она.

По словам блогерши, рождение сына коренным образом изменило ее взгляд на жизнь Фото: Instagram

Самым большим открытием для неё стало то, сколько спит младенец.

"Для меня стало открытием то, что маленькие дети много спят, действительно много. Они спят и едят – вот так до трёх месяцев. Поэтому мы сейчас проходим через этот процесс, и это очень интересно", – говорит Марьяна.

Грудное вскармливание

Самым сложным испытанием блогерша называет грудное вскармливание. Оно требует полной самоотдачи и изменения пищевых привычек. До беременности и во время неё Марьяна ела два раза в день. Теперь нужно питаться четыре раза.

Марьяна Гутак рассказала о ребенке Фото: Instagram

"Речь идет о том, насколько сложно грудное вскармливание. Что бы там ни говорили, но это целый процесс, в котором ты должна быть вовлечена, когда нужно есть больше. Я не привыкла есть столько, сколько сейчас нужно, – четыре раза в день. До беременности я ела два раза в день, да и во время беременности ела два раза", – отметила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Скальницкая и раньше откровенно говорила о сложных семейных темах. В частности, блогерша рассказывала о буллинге в отношении своей дочери: одноклассники издевались над девочкой из-за того, что дома она привыкла общаться на русском языке.

В жизни инфлюенсерши произошла и личная трагедия. В 2021 году, когда она ждала мальчика, на пятом месяце беременности ребенок родился мертвым.

Тем временем актриса и инфлюенсер Кристина Светлая сообщила подписчикам о разводе с мужем.