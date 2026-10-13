"Нічого не відчувала": відома українська блогерка випадково дізналась, що народжує (фото)

Блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська Мар'яна Гутак (Дирів) у жовтні вперше стала мамою. Зірка мережі розповіла Фокусу, як без попередньої підготовки опинилася в пологовому, чому кесарів розтин виявився для неї найкращим сценарієм і з чим зіткнулася в перші тижні після народження сина.

Більшість майбутніх батьків із перших тижнів вагітності читають літературу й скуповують речі для малюка. Мар'яна обрала інший шлях: узялася за справу лише за місяць до пологів. Разом із мамою вона з'їздила до Праги, де купила все необхідне для дитини, а ще пройшла курс про материнство.

"За місяць до пологів я вирішила, що пора щось вчити й пора щось купувати. Поїхала за кордон, до Праги, купила з мамою всі речі для малюка, пройшла курс про материнство. І загалом я готувалася до материнства рівно за місяць", – розповіла Фокусу блогерка.

Таке рішення було свідомим. Замість того, щоб місяцями вчити теорію, Мар'яна залучила консультантку, до якої звертається, коли виникає конкретне питання.

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"Дехто готується рік, пів року щось читає. Я вирішила дивитися все за фактом і взяти класну консультантку, яка буде мене консультувати з усіх питань уже тоді, коли вони виникатимуть, а не перед цим. Тому що є сто різних варіантів, як може проходити материнство. Я вибрала просто вже за фактом дивитися й питати", – пояснила вона.

Переймів не відчула

Вагітність минула легко, тож початок пологів став для блогерки повною несподіванкою. На плановому огляді лікарі виявили перейми, хоча сама вона не відчувала нічого.

"Я, до речі, взагалі не готувалася до пологів. Вони почалися спонтанно. Я просто прийшла на огляд, і мені тут кажуть: "Опа, у вас перейми, яких ви, мабуть, не відчуваєте". Тому що я взагалі нічого не відчувала", – пригадує Мар'яна.

Мар'яна Гутак з малюком Фото: Instagram

Того дня в неї були зовсім інші плани: зйомка рекламної інтеграції для бренду та фарбування волосся, але лікарі не дали їй піти.

"Я казала, що мені того самого дня треба було йти знімати рекламну інтеграцію для бренду та фарбувати волосся. Мене просто не відпустили, сказали, що в мене є година, щоб прийти сюди й народжувати", – розповіла вона.

Кесарів розтин

Перед операцією блогерка хвилювалася, проте все минуло швидко й без ускладнень. Дитина з'явилася на світ за десять хвилин.

"До останнього я переживала, що це операція; це кесарів розтин. Але вийшло все краще, ніж я очікувала, тому що дитина народилася на світ за 10 хвилин, без усяких там діб очікувань і мук. Тому для мене цей варіант став найкращим, краще, ніж я могла подумати. Хоча шов залишився, але зараз роблять такий делікатний шов, що його навіть не помітно", – розповіла Мар'яна.

Син як центр світу

За словами блогерки, поява сина докорінно змінила її погляд на життя.

"У мене дуже змінилося сприйняття, тому що діти – це найбільше багатство. І коли ти бачиш наживо дитинку, яку носила під серцем дев'ять місяців, усе навколо обертається. Вона стає для тебе цілим світом, усе навколо неї крутиться. І це, я вважаю, дуже класно. Бажаю кожному в житті відчути ці емоції", – поділилася вона.

За словами блогерки, поява сина докорінно змінила її погляд на життя Фото: Instagram

Найбільшим відкриттям для неї стало те, скільки спить немовля.

"Для мене стало відкриттям те, що маленькі діти багато сплять, справді багато. Вони сплять і їдять, ось до трьох місяців. Тому ми зараз проходимо цей процес, і це дуже цікаво", – каже Мар'яна.

Грудне вигодовування

Найважчим випробуванням блогерка називає грудне вигодовування. Воно вимагає повної залученості та зміни харчових звичок. До вагітності й під час неї Мар'яна їла двічі на день. Тепер потрібно харчуватися чотири рази.

Мар'яна Гутак розповіла про дитину Фото: Instagram

"Це про те, яке складне грудне вигодовування. Що б там хто не казав, але це прямо цілий процес, коли ти маєш бути залучена, коли потрібно їсти більше. Я не звикла їсти стільки, скільки зараз потрібно, – чотири рази на день. До вагітності я їла двічі на день, та й під час вагітності їла двічі", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Скальницька й раніше відверто говорила про непрості сімейні теми. Зокрема, блогерка розповідала про булінг доньки: однокласники цькували дівчинку через те, що вдома вона звикла спілкуватися російською.

У житті інфлюенсерки була й особиста трагедія. У 2021 році, коли вона чекала хлопчика, на п'ятому місяці вагітності дитина народилася мертвою.

Тим часом акторка й інфлюенсерка Христина Світла повідомила підписникам про розлучення з чоловіком.