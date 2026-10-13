Телеведущая Елена Филонова попала в скандал из-за реакции на "прилет" в Киеве

Украинская телеведущая и блогер Елена Филонова показала кадры последствий российского удара по жилому дому в Киеве. Знаменитость опубликовала видео пожара и запечатлела работу спасателей. Из-за этого она оказалась в центре громкого скандала.

Ведущая обратилась к прессе и заявила, что может предоставить материалы с места "прилета". Это возмутило пользователей сети, и они обрушились на Филонову в комментариях. Об этом стало известно на странице Елены в Instagram (efilonova).

Елена Филонова попала в скандал — что известно

Телеведущая оказалась возле поврежденного дома и опубликовала видео на фоне пожара и работы спасателей.

"На месте уже ведут работы. Взрываются машины, это слышно по звуку. Очень много людей. Не знаю, есть ли жертвы. Я должна была в это время возвращаться домой, чтобы загрузить вам свой влог, но задержалась в ТЦ. Я должна была идти по этой дороге обратно домой", — заявила Филонова.

Видео дня

Однако украинцев возмутила фраза Елены о том, что она может предоставить журналистам все необходимые материалы с места трагедии.

"Пресса, кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь", — сказала телеведущая.

В комментариях под постом люди обрушились на Филонову с оскорблениями. Некоторые не понимают, зачем сразу публиковать кадры с места "прилета", поскольку из-за этого спасатели могут подвергнуться повторной атаке.

"Разве можно сразу снимать место прилета? Или уже прошло достаточно времени? Ведь может быть повторный прилет спасателей";

"Меня поразило: „Пресса, кому нужны материалы, обращайтесь“";

"Елена, зачем снимать? Я живу в том доме и не снимаю! И ты бы не ходила по дворам";

"Зачем ты всё это показываешь? Больная?".

Реакция сети на слова Филоновой Фото: Instagram Реакция сети на слова Филоновой Фото: Instagram Реакция сети на слова Филоновой Фото: Instagram

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