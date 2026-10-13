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Телеведуча Олена Філонова втрапила у скандал через реакцію на "приліт" у Києві

Телеведуча Олена Філонова
Олена Філонова | Фото: Скрін відео

Українська телеведуча та блогерка Олена Філонова показала кадри наслідків російської атаки на житловий будинок у Києві. Знаменитість оприлюднила відео пожежі та засвітила роботу рятувальників. Через це вона потрапила у гучний скандал.

Ведуча звернулась до преси і заявила, що може надати матеріали з місця "прильоту". Це обурило користувачів мережі і вони накинулись на Філонову у коментарях. Про це стало відомо на сторінці Олени в Instagram (efilonova).

Олена Філонова втрапила у скандал – що відомо

Телеведуча опинилися біля пошкодженого будинку і оприлюднила відео на тлі пожежі та роботи рятувальників.

"На місці вже працюють. Вибухають машини, чути по звуку. Дуже багато людей. Не знаю, чи є жертви. Я мала повертатись у цей час додому, щоб завантажити вам свій влог, але затрималась у ТЦ. Я мала йти цією дорогою назад додому", — заявила Філонова.

Однак українців обурила фраза Олени про те, що вона може надати журналістам усі потрібні матеріали з місця трагедії.

Видео дня

"Пресо, кому потрібні матеріали, будь ласка, звертайтеся", – сказала телеведуча.

У коментарях під дописом люди накинулись на Філонову з образами. Дехто не розуміє, навіщо одразу публікувати кадри з місця "прильоту", оскільки через це може бути повторний удар по рятувальниках.

  • "Хіба можна знімати одразу місце прильоту? Чи це пройшов час? Бо може бути повторний приліт по рятувальниках";
  • "Мене вбило: "Пресо, кому треба матеріали, звертайтесь"";
  • "Олено, навіщо знімати? Я живу в тому домі і не знімаю! І ти б не йшла дворами";
  • "Нащо ти це все показуєш? Хвора?".
Олена Філонова втрапила у скандал
Реакція мережі на слова Філонової
Фото: Instagram
Олена Філонова втрапила у скандал
Реакція мережі на слова Філонової
Фото: Instagram
Олена Філонова втрапила у скандал
Реакція мережі на слова Філонової
Фото: Instagram
Олена Філонова втрапила у скандал
Олена Філонова втрапила у скандал
Олена Філонова втрапила у скандал

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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