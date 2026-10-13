Известная певица рассказала о предательстве после сложной операции: "Всадили нож"

47-летняя украинская певица Екатерина Бужинская поразила признанием в предательстве после сложной операции на глазу.

Народная артистка Украины в интервью ТСН Гламур поделилась откровением о сложном периоде в жизни на фоне серьезных проблем со здоровьем.

Бужинская рассказала о предательстве близких

Екатерина недавно перенесла сложную операцию на глазах. Этот период жизни сопровождался ощущением трагедии, отчаяния и страха за свою дальнейшую карьеру.

Более того, знаменитость пережила разочарование из-за поступков близких людей. Вместо поддержки Бужинская столкнулась с ударом в спину в самый тяжелый момент. Певица намекнула, что это связано с конфликтом с её коллегой по сцене Михаилом Грицканом.

Екатерина Бужинская Фото: Instagram

"Это была трагедия, это было отчаяние, и я не понимала, выйду ли я на сцену и что со мной будет дальше. Это было очень страшно, тем более когда близкие люди, знаете, говорят: "Не бей лежачего", а мне, как раз лежащей, еще и нож в спину вонзили и повернули. Такая это была боль, такое разочарование в жизни. Я думала, что за 30 лет карьеры я уже всё видела", — призналась женщина.

Видео дня

После этого Екатерина сделала для себя немало выводов, ведь ей "Господь открыл глаза". Артистка также выразила благодарность медикам.

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Кроме того, певица показала свою 19-летнюю дочь, которая живёт в Германии.