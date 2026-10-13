Відома співачка розповіла про зраду після важкої операції: "Встромили ножа"

47-річна українська співачка Катерина Бужинська приголомшила зізнанням про зраду після важкої операції на оці.

Народна артистка України в коментарі для ТСН Гламур поділилася одкровенням про складний період життя на фоні серйозних проблем зі здоров'ям.

Бужинська розповіла про зраду близьких

Катерина нещодавно перенесла важку операцію на очі. Цей період життя супроводжувався відчуттям трагедії, відчаю та страху щодо подальшої кар'єри.

Ба більше, знаменитість пережила розчарування через вчинки близьких людей. Замість підтримки Бужинська зіткнулася з ударом у спину в найважчий момент. Співачка натякнула, що це повʼязано з конфліктом з її колегою по сцені Михайлом Грицканом.

Катерина Бужинська Фото: Instagram

"Це була трагедія, це був відчай, і я не розуміла, чи я вийду на сцену, і що зі мною буде далі. Це було дуже страшно, тим більше, коли ще близькі люди, знаєте, кажуть: "Не бий лежачого", а мене якраз лежачу і встромили ще й ножа в спину і прокрутили. Це такий був біль, таке розчарування в житті. Я думала, що я вже все бачила за 30 років карʼєри", — зізналася жінка.

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Катерина після цього зробила для себе чимало висновків, адже їй "Господь відкрив очі". Артистка також висловила вдячність медикам.

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Крім того, співачка показала свою 19-річну доньку, яка живе в Німеччині.