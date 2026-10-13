Тяжелая болезнь жены и жизнь за границей: где сейчас победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс

Популярный певец Стас Шуринс стал известен после победы в третьем сезоне шоу "Фабрика звёзд". Однако успех его карьеры оказался недолгим. В настоящее время артист проживает за границей и крайне редко делится с поклонниками кадрами из своей жизни.

Жизнь Стаса Шуринса была нелегкой. В 2014 году он уехал в Германию. Одна из причин переезда — лечение жены Виолетты, у которой обнаружили опухоль мозга. Куда исчез известный певец и как сложилась его судьба — расскажет Фокус.

Где сейчас Стас Шуринс

Недавно телеведущий Слава Дёмин опубликовал в соцсети архивную фотографию со Стасом, сделанную в 2013 году. Как оказалось, они недавно общались, но о чём — неизвестно.

"Давный 2013 год и победитель "Фабрики звёзд" Стас Шуринс. Недавно общался со Стасом и, надеюсь, у него всё будет хорошо", — написал Дёмин.

Что именно происходит в жизни Шуринса — ведущий не рассказал. Однако известно, что певец уже давно не появляется на публике и редко делится личным в сети.

Видео дня

Последняя публикация Стаса в Instagram появилась в ноябре 2025 года. Тогда артист поделился отрывком из новой песни.

Стас Шуринс и Слава Демин Фото: Instagram

Популярность Стаса Шуринса

Певец родился в Риге (Латвия). Большую популярность он приобрел после победы в третьем сезоне шоу "Фабрика звезд" в 2009 году. После этого Шуринс принял участие в проекте "Танцы со звездами", где также победил.

Победитель шоу "Фабрика звезд" Стас Шуринс Фото: Открытые источники

Личная жизнь Шуринса

После участия в шоу "Фабрика звёзд" Стас встречался с певицей Эрикой (MamaRika). Как признавалась артистка, она была очень влюблена в своего избранника, и их расставание было для неё болезненным.

В 2012 году Шуринс женился на девушке по имени Виолетта. Однако пара тщательно скрывала свои отношения. Впоследствии стало известно, что певец переехал в Германию, поскольку его возлюбленной требовалось лечение из-за обнаруженной опухоли мозга.

Стас Шуринс и Эрика Фото: Открытые источники

Жизнь Шуринса за границей

На данный момент известно, что Стас по-прежнему живет в Германии и даже участвовал в шоу "Голос страны". Кроме того, он занимается собственными проектами и пишет свои песни.

За границей Шуринс открыл собственную студию звукозаписи, а в соцсетях иногда публиковал видео, на которых исполнял и перепевал хиты.

После начала полномасштабного вторжения Стас опубликовал эмоциональный пост, в котором призвал не верить российской пропаганде и остановить убийства украинцев.

Как сейчас выглядит Стас Шуринс Фото: Instagram Как сейчас выглядит Стас Шуринс Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный певец и звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель долгое время избегал публики. Однако недавно он сделал громкое заявление, появившись в новом амплуа — трансгендерной девушки по имени Zi Faamelu.

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