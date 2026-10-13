Важка хвороба дружини і життя за кордоном: де зараз переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс

Популярний співак Стас Шурінс здобув популярність після перемоги у третьому сезоні "Фабрики зірок". Однак успіх його кар’єри був недовгим. Наразі артист проживає за кордоном і вкрай рідко ділиться із шанувальниками кадрами із життя.

Життя Стаса Шурінса було нелегке. У 2014 році він виїхав до Німеччини. Одна з причин переїзду – лікування дружини Віолети, у якої виявили пухлину мозку. Куди зник відомий співак і як склалась його доля – розповість Фокус.

Де зараз Стас Шурінс

Нещодавно ведучий Слава Дьомін оприлюднив у соцмережі архівне фото зі Стасом, зроблене у 2013 році. Як виявилось, вони нещодавно спілкувалися, але про що – невідомо.

"Далекий 2013 рік і переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс. Нещодавно спілкувався зі Стасом і, сподіваюсь, у нього все буде добре", – написав Дьомін.

Що саме відбувається у житті Шурінса – ведучий не розповів. Однак відомо, що співак вже тривалий час не виходить на публіку та рідко показує особисте у мережі.

Видео дня

Остання публікація в Instagram Стаса була у листопаді 2025 року. Тоді артист поділився фрагментом нової пісні.

Стас Шурінс та Слава Дьомін Фото: Instagram

Популярність Стаса Шурінса

Співак народився у Ризі (Латвія). Велику популярність він здобув після перемоги у третьому сезоні "Фабрики зірок" у 2009 році. Після цього Шурінс взяв участь у проєкті "Танці з зірками", де також переміг.

Переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс Фото: Відкриті джерела

Особисте життя Шурінса

Після участі у шоу "Фабрика зірок" Стас зустрічався зі співачкою Ерікою (MamaRika). Як зізнавалась артистка, вона була дуже закохана в обранця, і їхнє розставання було для неї болючим.

У 2012 році Шурінс одружився з дівчиною на ім’я Віолетта. Однак пара ретельно приховувала свої стосунки. Згодом стало відомо, що співак переїхав до Німеччини, оскільки його коханій потрібне було лікування через виявлену пухлину мозку.

Стас Шурінс та Еріка Фото: Відкриті джерела

Життя Шурінса за кордоном

Наразі відомо, що Стас досі живе у Німеччини і навіть брав участь у шоу "Голос країни". Також він займається власними проєктами і пише свої пісні.

За кордоном Шурінс відкрив власну студію звукозапису, а у соцмережі іноді публікував відео, де виконував та переспівував хіти.

Після початку повномасштабного вторгнення Стас оприлюднив емоційний допис, в якому закликав не вірити російській пропаганді та зупинити вбивства українців.

Як зараз виглядає Стас Шурінс Фото: Instagram Як зараз виглядає Стас Шурінс Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль тривалий час уникав публіки. Однак нещодавно він зробив гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини на ім’я Zi Faamelu.

Легендарні співаки, брати Борисенки знову повернулись на сцену. Хлопці, які закохали в себе українок, переспівали відомий хіт "Зірковий берег", і вразили публіку своїм ефектним виступом у новому сезоні "Фабрики зірок".

Крім того, колишній учасник третьої "Фабрики зірок" Василь Нагірняк, якого пам'ятають худорлявим юнаком із вибіленим волоссям, нині живе в Італії та працює весільним відеографом.