Под Киевом срочно продают дом всего за 12 тысяч гривен (видео)

В сети появилось объявление о продаже дома недалеко от Киева. Цена жилья составляет всего 12 тысяч гривен. Дом старого типа, но, по словам автора, в очень хорошем состоянии.

Дом продается срочно. Всю необходимую мебель владельцы оставляют. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Как выглядит бюджетный дом

Как рассказал автор ролика, жилье срочно продается в селе недалеко от Киева. Дом находится в 50 километрах от столицы.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Сам дом старого типа, но ухоженный. Там есть печь, которая отапливает дом, а также все необходимые удобства.

По словам автора, владельцы оставляют всю мебель. На снимках видно, что в квартире три комнаты с диваном, креслами, столом и кухня с холодильником.

В доме есть все необходимое Фото: Скрин видео

К тому же в селе хорошая инфраструктура: есть "Новая почта", продуктовые магазины, школа для детей и больница.

Видео дня

"Продается срочно. Можно заехать и сразу заселиться", — подчеркнул автор видео.

Однако точное местонахождение дома мужчина не назвал. Он отметил, что за всеми подробностями нужно обращаться к нему в личные сообщения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области продают дом всего за 5 200 долларов. Дом расположен у моря, имеет забор и множество хозяйственных построек.

Двухэтажный кирпичный дом с мансардой выставлен на продажу в селе Малое в Одесской области. Просят 8 тысяч долларов. К тому же продавец не против поторговаться.

Кроме того, украинская блогерша Лена, которая уже 2,5 года живет с семьей в Германии, рассказала, как приобрела дачный участок с домиком за символическую плату — 50 евро.