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Под Киевом срочно продают дом всего за 12 тысяч гривен (видео)

Купить дом под Киевом
Дом под Киевом за 12 тысяч гривен | Фото: Коллаж: Фокус

В сети появилось объявление о продаже дома недалеко от Киева. Цена жилья составляет всего 12 тысяч гривен. Дом старого типа, но, по словам автора, в очень хорошем состоянии.

Дом продается срочно. Всю необходимую мебель владельцы оставляют. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Как выглядит бюджетный дом

Как рассказал автор ролика, жилье срочно продается в селе недалеко от Киева. Дом находится в 50 километрах от столицы.

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Сам дом старого типа, но ухоженный. Там есть печь, которая отапливает дом, а также все необходимые удобства.

По словам автора, владельцы оставляют всю мебель. На снимках видно, что в квартире три комнаты с диваном, креслами, столом и кухня с холодильником.

Купить дом под Киевом
В доме есть все необходимое
Фото: Скрин видео

К тому же в селе хорошая инфраструктура: есть "Новая почта", продуктовые магазины, школа для детей и больница.

Видео дня

"Продается срочно. Можно заехать и сразу заселиться", — подчеркнул автор видео.

Однако точное местонахождение дома мужчина не назвал. Он отметил, что за всеми подробностями нужно обращаться к нему в личные сообщения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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