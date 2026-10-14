Під Києвом терміново продають будинок всього за 12 тисяч гривень (відео)

У мережі оприлюднили продаж будинку неподалік від Києва. Ціна житла становить лише 12 тисяч гривень. Оселя старого типу, але, за словами автора, дуже охайна.

Будинок продають терміново. Усі необхідні меблі власники залишають. Відповідне відео оприлюднили на YouTube.

Як виглядає бюджетний будинок

Як розповів автор ролику, житло терміново продають у селі неподалік Києва. Будинок розташований за 50 кілометрів від столиці.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Сама оселя старого типу, але охайна. Там є піч, яка опалює будинок, а також усі необхідні зручності.

За словами автора, власники залишають усі меблі. На кадрах видно, що у житлі є три кімнаті з диваном, кріслами, столом та кухня з холодильником.

У будинку є все необхідне Фото: Скрін відео

До того ж у селі хороша розв’язка: є Нова пошта, магазини з продуктами, школа для дітей та лікарня.

"Продається терміново. Можна заїжджати та одразу жити", — наголосив автор відео.

Видео дня

Однак точне місцезнаходження будинку – чоловік не назвав. Він зазначив, що за всіма подробицями потрібно звертатись до нього в особисті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У селі Лиман Білгород-Дністровського району Одеської області продають будинок лише за 5 200 доларів. Житло розташоване біля моря, має паркан та багато господарських приміщень.

Двоповерховий цегляний будинок із мансардою виставили на продаж у селі Мале на Одещині. Просять 8 тисяч доларів. До того ж продавець не проти поторгуватися.

Крім того, українська блогерка Лєна, яка 2,5 роки живе з родиною в Німеччині, показала, як придбала дачну ділянку з будиночком за символічну плату — 50 євро.