Сосед установил камеру видеонаблюдения, направленную на спальню украинца: подробности конфликта

Камеры видеонаблюдения возле частных домов всё чаще становятся поводом для соседских ссор. Юрист Владимир Братковский объяснил в своём TikTok, где заканчивается право владельца на безопасность и начинается нарушение чужой частной жизни.

Кандидат юридических наук, имеющий более десяти лет практического опыта, рассказал, что делать, когда объектив камеры направлен на окна спальни, и почему вызов полиции в этом случае не всегда помогает. Подробнее об этом – в материале Фокуса.

Закон разрешает владельцам имущества самостоятельно обеспечивать безопасность, в частности устанавливать устройства наблюдения. Однако это право имеет четкие ограничения.

"Сосед имеет право установить камеры на своем земельном участке. Но они могут снимать исключительно его приусадебную территорию и не имеют права снимать вашу частную территорию", – подчеркнул Братковский.

Следовательно, если камера снимает чужой двор или окна дома, владелец такого устройства выходит за рамки дозволенного.

Полиция в этой ситуации практически бессильна

Многие в таких случаях сразу вызывают правоохранителей, надеясь, что те заставят соседа снять камеру или показать записи. Юрист предостерегает от излишних иллюзий.

"Если вы думаете, что сосед не хочет вам рассказать, что эти камеры действительно ведут съемку, и не хочет показать, и вы обратитесь в полицию, и полиция вам поможет, то скажу вам на самом деле, что вряд ли. Потому что полиция не имеет права без решения суда зайти в его дом и проверить. А если он не захочет добровольно предоставить видеозаписи, то и полиция ничего не сделает, только составит акт", – пояснил он.

Последнее слово остается за судом

Когда сосед не идет на мирное урегулирование и не хочет изменить угол обзора камер, разрешить спор может только судебный орган.

"Единственным органом, который может обязать его демонтировать эти камеры, будет, знаете кто? Правильно – суд", – подытожил правовед.

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