Сусід поставив камеру відеонагляду, направлену на спальню українця: подробиці конфлікту

Камери відеоспостереження біля приватних будинків дедалі частіше стають приводом для сусідських сварок. Юрист Володимир Братковський пояснив в своєму TikTok, де закінчується право власника на безпеку і починається порушення чужої приватності.

Кандидат юридичних наук, який має понад десять років практики, розповів, що робити, коли об'єктив дивиться у вікна спальні, і чому виклик поліції тут не завжди допомагає. Більше про це – у матеріалі Фокусу.

Закон дозволяє власникам майна самостійно дбати про безпеку, зокрема встановлювати пристрої спостереження. Проте це право має чіткі межі.

"Сусід має право поставити камери на своїй земельній ділянці. Але вони можуть знімати виключно його присадибну територію і не мають права знімати вашу приватну територію", – наголосив Братковський.

Отже, якщо камера захоплює чужий двір чи вікна будинку, власник такого пристрою виходить за межі дозволеного.

Поліція в цій ситуації майже безсила

Багато хто в таких випадках одразу кличе правоохоронців, сподіваючись, що ті змусять сусіда зняти камеру або показати записи. Юрист застерігає від зайвих ілюзій.

"Якщо ви думаєте, що сусід вам не хоче розказати, що ці камери реально знімають, і не хоче показати, і ви звернетеся у поліцію, і поліція вам допоможе, то скажу вам насправді, що навряд. Тому що поліція не має права без рішення суду зайти в його будинок і перевірити. А якщо він не захоче добровільно надати дані відео, то й поліція нічого не зробить, складе лише акт", – пояснив він.

Остаточне слово за судом

Коли сусід не йде на мирне врегулювання і не хоче змінити кут огляду камер, вирішити спір може лише судовий орган.

"Єдиним органом, який може зобов'язати його демонтувати ці камери, буде, знаєте хто? Правильно – суд", – підсумував правознавець.

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