Набросилась на людей в самолете: голливудская актриса попала в скандал

Голливудская актриса и звезда фильма "Блондинка в законе" Сельма Блэр была арестована после инцидента, произошедшего во время рейса авиакомпании Delta из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Она якобы ударила одну стюардессу и укусила другую после попытки открыть дверь самолета во время полета. Об этом сообщает Variety.

Сельму Блэр арестовали

Правоохранительные органы отреагировали на инцидент после того, как самолет приземлился в Нью-Йорке, где 54-летняя Блэр была взята под стражу и доставлена в больницу для обследования. Двое бортпроводников сообщили о травмах, одна из них получила медицинскую помощь в больнице.

Представитель актрисы заявил: "Сельма получила неотложную медицинскую помощь, что и стало причиной её поведения. После приземления ей была оказана немедленная медицинская помощь, и в настоящее время её состояние стабильное".

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Источник сообщает, что ФБР в настоящее время расследует этот инцидент.

В заявлении для Variety представитель Delta Air Lines сказал: "Delta категорически не допускает неконтролируемого или противозаконного поведения, поскольку безопасность наших пассажиров и экипажа всегда стоит на первом месте".

В результате конфликта один из бортпроводников получил рваную рану, а другой — укус.

Сельма Блэр Фото: Instagram

Это не первый подобный случай с Блэр. В 2016 году её вынесли с рейса на носилках, когда актриса путешествовала со своим 4-летним сыном после того, как у неё произошло "полное психическое отключение". Звезда рассказала, что выпила бокал вина и приняла таблетку: "Это было ужасно и пугающе, и я действительно сочувствовала себе после этого, потому что это было на самом деле так нехарактерно для меня, особенно учитывая, что я мать".

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