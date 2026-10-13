Напала на людей у літаку: голлівудська акторка втрапила в скандал

Голлівудська акторка та зірка фільму "Білявка в законі" Сельма Блер була заарештована після інциденту під час рейсу Delta з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

Вона нібито вдарила одну бортпровідницю і вкусила іншу після спроби відкрити двері літака, перебуваючи в повітрі. Про це повідомляє Variety.

Сельму Блер заарештували

Правоохоронні органи відреагували на інцидент, коли літак приземлився в Нью-Йорку, де 54-річну Блер було взято під варту та доставлено до лікарні для обстеження. Двоє бортпровідників повідомили про травми, одна з них отримала допомогу в лікарні.

Представник акторки сказав: "Сельма зазнала невідкладної медичної допомоги, яка призвела до передбачуваної поведінки. Після приземлення їй була надана негайна медична допомога, і наразі її стан стабільний".

Джерело повідомляє, що ФБР зараз розслідує інцидент.

Видео дня

У заяві для Variety представник Delta Air Lines сказав: "Delta абсолютно не терпить неконтрольованої чи протизаконної поведінки, оскільки безпека наших клієнтів і екіпажу завжди на першому місці".

Унаслідок конфлікту один із бортпровідників дістав рвану рану, а інший — укус.

Сельма Блер Фото: Instagram

Це не перший схожий випадок з Блер. У 2016 році її витягли з польоту на ношах, коли акторка подорожувала зі своїм 4-річним сином після того, як у неї було "повне психічне відключення". Зірка казала, що випила келих вина та прийняла таблетку: "Це було жахливо та лякаюче, і я насправді співчувала собі після цього, тому що це було насправді так нехарактерно для мене, особливо тому, що я мати".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американську акторку Александру Пол, зірку відомого на весь світ серіалу 1990-х років, заарештувала поліція через незаконне проникнення на територію ферми задля звільнення собак.

Браяна Гікерсона — хлопця покійної акторки Гейден Панеттьєрі, з якою вони то розходилися, то мирилися, — закували в кайданки після сутички в ресторані в Південній Кароліні.

Концерт стендап-коміка Фелікса Редьки, який мав відбутися наприкінці місяця, скасували у львівському Центрі Довженка, оскільки місцевий активіст Тарас Хавунка звернув увагу на скандальні висловлювання коміка.