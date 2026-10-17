Беженцы купили дом за $1700: что они там сделали (фото, видео)

52-летняя Надежда с левого берега Херсонской области вместе с мужем и сыном поселилась в Одесской области после того, как из-за оккупации лишилась родного дома.

Муж Надежды, которого зовут Андрей, получил тяжелое ранение в рядах ТРО, но государство отказало ему в пенсии. Впрочем, семья не сдаётся: они ведут собственный YouTube-канал и хотят заработать на жильё для спокойной старости. Фокус обратил внимание на их историю.

Дом Надежды оказался на территории, временно оккупированной российскими войсками, поэтому семье пришлось уехать. Сейчас она живет в Одесской области с мужем Андреем и сыном Павлом.

"Мой муж Андрей − инвалид вследствие ранения, он служил в ТРО, но государство отказало ему в пенсии", − говорит Надежда.

Во дворе немало хозяйственных помещений Фото: YouTube

Крышу над головой после эвакуации семье обеспечил сын Павел: именно он купил жилье. Однако супруги не хотят жить на чужое содержание и стремятся самостоятельно позаботиться о будущем.

"Дом купил сын, а мы с мужем тоже хотим накопить на своё маленькое гнездышко на старость", − объясняет женщина.

Кухня очень скромная Фото: YouTube

Чтобы поделиться своим опытом и найти единомышленников, семья создала канал на YouTube. Там они показывают свою повседневную жизнь и шаги на пути к восстановлению. Они надеются, что их история поможет другим украинцам, потерявшим всё, не сдаваться.

"И на нашем канале мы хотим показать, как с помощью Бога, дающего здоровье, мы начинаем жизнь с нуля. Это трудно, но жить нужно дальше! Никогда в жизни нельзя опускать руки", − подчеркивает Надежда.

Дом, который достался семье, построен по традиционной технологии Фото: YouTube Дом, который достался семье, построен по традиционной технологии Фото: YouTube

В видео автор честно показывает все недостатки старого дома − разбитые стекла, испорченный и гнилой пол в одной из больших комнат, под которым уже видна земля и поврежденные балки, а также старая советская мебель с дырками и трещинами.

Семья планирует полностью снести старую неэкономичную печь, разобрать лишние перегородки и построить новую, более практичную печь для отопления зимой. Также авторница упоминает о планах поиска недорогих подержанных мебели через местные объявления, поскольку имеющиеся шкафы и диваны нуждаются в серьезном обновлении.

Кухня очень скромная Фото: YouTube

Надежда делится воспоминаниями о прошлом опыте жизни на Львовщине, рассказывает об огороде и теплицах возле дома, а также подчеркивает, что снимает это видео на память, чтобы впоследствии сравнить, каким было жилье вначале и каким оно станет после ремонта.

Напомним, ранее Фокус писал:

Жительница прифронтовых Сум покинула квартиру, в ремонт которой вложила немало средств, и переехала жить за город. Окончательное решение подтолкнули бесконечные обстрелы и страх за детей. О поисках жилья и встречах с владельцами, пытающимися нажиться на вынужденных переселенцах, женщина рассказала в своем блоге.

А Ярослава ещё девять лет назад переехала в село в Днепропетровской области. Из заброшенной хижины она создала музей под открытым небом, а рядом обустроила улиточную ферму.

Автор TikTok-аккаунта @rebella.somnium показывает, как превращает старый заброшенный дом в уютное жилище. Мать двоих детей поселилась в сельском доме и взялась за ремонт своими руками. Результаты своего труда женщина регулярно публикует для подписчиков.