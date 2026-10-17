Біженці купили будинок за $1700: що вони там зробили (фото, відео)

52-річна Надія з лівобережжя Херсонщини разом із чоловіком і сином оселилася в Одеській області після втрати рідного дому через окупацію.

Чоловік Надії, якого звуть Андрій, отримав важке поранення в лавах ТРО, але держава відмовила йому в пенсії. Втім, родина не здається: вони ведуть власний YouTube-канал і хочуть заробити на оселю для спокійної старості. Фокус звернув увагу на їхню історію.

Дім Надії опинився на території, яку тимчасово окупували російські війська, тож родині довелося виїхати. Нині вона мешкає на Одещині з чоловіком Андрієм і сином Павлом.

"Мій чоловік Андрій − має інвалідність після поранення, був у ТРО, але держава відмовила йому у пенсії", − каже Надія.

У дворі чимало господарських приміщень Фото: YouTube

Дах над головою після евакуації родині забезпечив син Павло: саме він купив житло. Проте подружжя не хоче жити на чужому утриманні й прагне само подбати про майбутнє.

"Будинок купив син, а ми з чоловіком теж хочемо заробити на своє маленьке гніздечко на старість", − пояснює жінка.

Кухня дуже скромна Фото: YouTube

Щоб розповісти про свій досвід і знайти однодумців, родина створила YouTube-канал. Там вони показують щоденне життя та кроки до відновлення. Сподіваються, що їхня історія допоможе іншим українцям, які втратили все, не опустити руки.

"І на своєму каналі хочемо показати, як з допомогою Бога, який дає здоров'я, ми починаємо життя з нуля. Це важко, але жити треба далі! Ніколи в житті не треба опускати руки", − наголошує Надія.

Будинок, який дістався родині, зведений за традиційною технологією Фото: YouTube Будинок, який дістався родині, зведений за традиційною технологією Фото: YouTube

У відео авторка чесно показує всі дефекти старого будинку − побиті шибки, зіпсовану й гнилу підлогу в одній із великих кімнат, під якою вже видно землю та пошкоджені балки, а також старі радянські меблі в дірочках та тріщинах.

Родина планує повністю знести стару неекономну піч, розібрати зайві перегородки та збудувати нову, більш практичну піч для опалення взимку. Також авторка згадує плани пошуку недорогих б/у меблів через місцеві оголошення, оскільки наявні шафи й дивани потребують серйозного оновлення.

Кухня дуже скромна Фото: YouTube

Надія ділиться спогадами про минулий досвід життя на Львівщині, розповідає про город та теплиці біля будинку, а також підкреслює, що знімає це відео для пам'яті, аби згодом порівняти, яким було помешкання на початку і яким воно стане після ремонту.

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