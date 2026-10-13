"Туалет на улице": Елена Кравец вместе с детьми пережила первую эвакуацию из поезда

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец рассказала о своем первом опыте эвакуации из поезда. Знаменитость вместе с детьми на некоторое время переехала в Ивано-Франковск. Она показала, как проходила их поездка на "Укрзализныце".

Поезд, в котором ехала Кравец, несколько раз останавливался в поле. Из-за этого Елена и её 10-летние близнецы — Иван и Екатерина — были вынуждены выходить из вагона. Соответствующее видео телеведущая опубликовала в Instagram (lennykravets).

Как Кравец пережила первую эвакуацию из поезда

Судя по кадрам, ведущая вместе с детьми не скучала и сохраняла позитивный настрой во время вынужденных остановок. Сын Кравец — Иван — даже поделился своими впечатлениями от посещения туалета на улице.

"Я не знаю, что именно из этой поездки останется в воспоминаниях моих детей. Надеюсь, это будет не эвакуация, а игра в спа-салон и то, как фея летала в купе. Ну, и туалет на улице у госпожи Натали", — написала ведущая.

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Семья Кравец

Недавно телеведущая заявила, что вместе с младшими детьми временно переехала в Ивано-Франковск. Раньше семья жила на Левом берегу Киева. В новом городе они сняли квартиру.

Елена замужем за Сергеем. Пара вместе с 2002 года. В настоящее время её возлюбленный Кравец служит в Вооружённых силах Украины.

У ведущей трое детей: старшая Мария и младшие Иван и Екатерина.

Семья Елены Кравец Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Кравец показала сразу троих своих детей после вынужденного переезда в Ивано-Франковск перед суровой зимой.

Также украинская актриса призналась, что не узнала свою 23-летнюю дочь Марию на новых снимках. Результатами недавней фотосессии девушка поделилась в своём Instagram, а звездная мама быстро отреагировала.

Кроме того, Елена Кравец призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.