"Туалет на вулиці": Олена Кравець разом із дітьми пережила першу евакуацію з потягу

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець розповіла про перший пережитий досвід евакуації з потягу. Знаменитість разом із дітьми на деякий час переїхала до Івано-Франківська. Вона показала, як проходила їхня поїздка Укрзалізницею.

Потяг, яким їхала Кравець, зупинявся у полі кілька разів. Через це Олена та її 10-річні двійнята – Іван і Катерина – були змушені виходити із вагону. Відповідне відео телеведуча оприлюднила в Instagram (lennykravets).

Як Кравець пережила першу евакуацію з потягу

Судячи з кадрів, ведуча разом із дітьми не сумувала та трималась на позитиві під час вимушених зупинок. Син Кравець – Іван – навіть оцінив досвід користування туалетом на вулиці.

"Я не знаю, що саме з цієї мандрівки залишиться у спогадах моїх дітей. Сподіваюсь, це буде не евакуація, а гра у спа-салон і як літала фея в купе. Ну, і туалет на вулиці у пані Наталі", — написала ведуча.

Родина Кравець

Нещодавно телеведуча заявила, що разом із молодшими дітьми тимчасово переїхала до Івано-Франківська. Раніше родина мешкала на Лівому березі Києва. У новому місті вони орендували квартиру.

Видео дня

Олена заміжня за чоловіком Сергієм. Пара разом з 2002 року. Наразі коханий Кравець служить у Збройних силах України.

Ведуча має трьох дітей: старшу Марію та молодших Івана й Катерину.

Родина Олени Кравець Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Кравець показала одразу трьох своїх дітей після вимушеного переїзду до Івано-Франківська перед складною зимою.

Також українська акторка зізналася, що не впізнала свою 23-річну доньку Марію на нових знімках. Результатами нещодавньої фотосесії дівчина поділилася у своєму Instagram, а зіркова мама швидко відреагувала.

Крім того, Олена Кравець зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.