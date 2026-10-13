Дочь Поляковой опубликовала новые фото с мужем-американцем

Маша, 21-летняя дочь певицы Оли Поляковой, устроила яркую осеннюю фотосессию в живописном парке в США вместе со своим мужем Эденом Пасарелли и их собакой.

Для этой семейной прогулки пара выбрала стильные парные наряды с эффектным леопардовым принтом.

Мала Полякова появилась в США Фото: Instagram

Она поделилась снимками с этой атмосферной фотосессии в Instagram, лаконично подписав их: "Осенний вайб". На фото Маша игриво позирует у водоема и среди красочных деревьев, а её американский избранник снимает её на камеру и с радостью демонстрирует их гармоничные образы.

Муж Маши Поляковой Фото: Instagram

Муж Маши Поляковой

Пара поженилась за границей прошлым летом, но решила отложить пышное празднование свадьбы на будущее. Сейчас молодожены сосредоточены на учебе в Америке, хотя время от времени приезжают в Украину и останавливаются в семейном поместье.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Недавно украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за того, что прогуливалась под руку с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Это произошло на музыкальном фестивале в Латвии. Продюсер Поляковой – Михаил Ясинский – прокомментировал эту ситуацию.

Блогерша Маша Полякова вместе со своим мужем Эденом Пассарелли поразила сеть фотосессией. Дочь известной певицы Оли Поляковой опубликовала серию чувственных снимков, которые сразу вызвали жаркие споры среди подписчиков.

Кроме того, Оля Полякова рассказала, какую фамилию на самом деле носит её старшая дочь Маша.