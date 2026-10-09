"Дал 7 млн евро на ВСУ": у Поляковой отреагировали на скандал с россиянином

Недавно украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за того, что прогуливалась под руку с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Это произошло на музыкальном фестивале в Латвии.

Продюсер Поляковой — Михаил Ясинский — прокомментировал эту ситуацию. По его словам, Григорьев-Апполонов пожертвовал семь миллионов евро Вооруженным силам Украины. Об этом он рассказал в интервью "Насправді MAX".

У Поляковой отреагировали на скандал с россиянином

Как рассказал Ясинский, россиянин Сергей Григорьев-Апполонов перечислил в помощь ВСУ семь миллионов евро. Продюсер не видит проблемы в скандале, разгоревшемся в сети.

Михаил пояснил, что Полякова находилась в Латвии на безопасной территории, и к ней подходили разные люди. Это был международный день, на котором выступало много интересных артистов.

"Пожать ему руку — это проблема? Никто не хочет говорить, сколько на фестивале было иностранных артистов. Их там было очень много. Это был международный день, в который выступало много интересных артистов. Она была в определенном состоянии после выхода на сцену, ведь она артистка. К ней подходили разные люди, чтобы сфотографироваться. Так всегда было", — заявил Ясинский.

Видео дня

Кроме того, продюсер добавил, что певица, находясь в безопасном месте, не будет расспрашивать всех о том, кто они, какова их история и где они живут.

"Полякова не станет спрашивать у всех, находясь на безопасной территории: кто ты такой, какая у тебя история, где ты живешь, покажи паспорт. Кстати, у этого человека (Григорьева-Апполонова) вроде бы нет российского паспорта", — подчеркнул Ясинский.

Михаил Ясинский Фото: Скрин видео

Скандал с Поляковой в Юрмале — детали

В сети появилось видео, на котором видно, как на музыкальном фестивале в Латвии Оля Полякова прогуливалась по коридору под руку с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (псевдоним — Grey Wiese).

В результате общественность возмутился тем, что артистка демонстрировала на публике дружеские отношения с человеком, который замалчивает войну.

Интересно, что Сергей Григорьев-Апполонов является родственником солиста "Иванушки International". После начала полномасштабного вторжения он дружит с Ксенией Собчак, не называет Россию агрессором, но в то же время призывает к миру.

Оля Полякова с Сергеем Григорьевым-Апполоновым Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский публично поставил под сомнение профессиональный статус интервьюерши Алины Доротюк. Он заявил, что не считает её журналисткой, а среди всех упомянутых в дискуссии медиаперсон единственным настоящим профессионалом назвал Дмитрия Гордона.

Украинская певица Оля Полякова впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.

Кстати, знаменитость отреагировала на скандалы вокруг дуэта Потапа и Насти Каменских во время полномасштабной войны.