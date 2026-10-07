"Это непростая история": Оля Полякова откровенно рассказала об отношениях с младшей дочерью

Украинская певица Оля Полякова впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.

Старшая дочь Поляковой, Маша, живет в США. В то время как Алиса остается в Украине и не хочет уезжать за границу. Об этом знаменитость рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

Что известно о младшей дочери Поляковой

По словам певицы, у 15-летней Алисы сейчас сложный переходный возраст, поэтому артистке очень трудно с ней. Однако Полякова настраивает себя на позитив и считает, что скоро всё будет хорошо.

"Это непростая история. Всем родителям подростков хочу сказать: давайте будем мужественными, держимся. Это наши дети, их просто нужно любить. Это пройдет!" — заявила звезда.

Кроме того, Полякова призналась, что, несмотря на постоянные обстрелы Киева, она и Алиса останутся в столице, поскольку девочка категорически против отъезда из Украины.

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"Я не могу уехать, потому что у меня есть дочь — 15-летняя Алиса, которая не хочет ни за границу, ни выходить из дома. И я ничего не могу с этим поделать! Она мне говорит: "Мне 15 лет, ты что, меня в мешок засунешь?", а оставить её одну я не могу", — добавила певица.

Семья Оли Поляковой Фото: Instagram

Дети Оли Поляковой

С 2004 года певица состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. У супругов двое детей — Маша и Алиса. Старшая дочь живет и учится в США, где вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Алиса в начале полномасштабной войны находилась в Великобритании, но впоследствии вернулась в Украину.

Дочери Оли Поляковой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова поздравила дочь Алису с днём рождения и показала её редкие фото.

Старшая дочь украинской певицы — Маша — с 2025 года проживает в США. Девушка вместе с мужем Эденом Пассарелли переехала в новую квартиру.

Кроме того, недавно Маша Полякова поразила поклонников новой чувственной фотосессией на фоне природы. Девушка предстала в эффектном образе, позируя у водоема и каменистого берега в легком белом платье