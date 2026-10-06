Дочь Поляковой переехала в новую квартиру в США: как выглядит жилье (фото)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Маша — с 2025 года проживает в США. Девушка вместе с мужем Эденом Пассарелли переехала в новую квартиру.

Маша Полякова провела подробный обзор нового жилья. Девушка продолжает обустраивать квартиру. Об этом она рассказала в Instagram-stories (marypoppers1).

Как выглядит квартира Поляковой в США

Маша и её возлюбленный Эден сняли небольшие апартаменты. Там есть ванная, кухня, объединённая с гостиной, отдельная комната с роскошной кроватью, а также любимый уголок Поляковой — собственная гардеробная.

Кроме того, дочь артистки обустроила свою рабочую зону в гостиной. Квартира украшена разнообразными картинами, гитарами и гирляндами.

Маша украсила большую кровать в комнате балдахином и гирляндой.

Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram Квартира Маши Поляковой в США Фото: Instagram

Личная жизнь Маши Поляковой

Летом 2025 года дочь артистки вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Маша учится в престижном колледже в США и получает музыкальное образование, как и её избранник.

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Маша Полякова с мужем Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дочь Оли Поляковой попала в аварию вместе с мамой, в результате чего получила серьезные травмы лица. Девушка выложила сторис в своем Instagram, чтобы показать подписчикам последствия происшествия.

Также Маша Полякова поразила поклонников чувственной фотосессией на фоне природы. Девушка предстала в эффектном образе, позируя у водоёма и каменистого берега в лёгком белом платье.

Кроме того, дочь певицы вместе со своим мужем Эденом Пассарелли поразила сеть фотосессией. Маша опубликовала серию чувственных снимков, которые сразу же вызвали жаркие споры среди подписчиков.