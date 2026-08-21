"Минус — ровный нос": дочь Поляковой показала, что с ней произошло после ДТП (фото)

Дочь Оли Поляковой, Мария, попала в аварию вместе с мамой, в результате чего получила серьёзные травмы лица. Девушка выложила сторис в своём Instagram, чтобы показать подписчикам последствия происшествия.

По словам Марии, врачи диагностировали у нее перелом носа и трещину глазницы в результате ДТП. Кроме того, у девушки контузия глаза.

Мария Полякова показала последствия ДТП Фото: Instagram

Несмотря на полученные травмы и изменение внешности, Мария старается сохранять оптимизм и шутит, что теперь у неё "минус равен носу".

Пока неизвестно, потребуется ли девушке хирургическое вмешательство. Более подробной информации о состоянии здоровья Марии пока нет.

Оля Полякова попала в ДТП

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией оказались в эпицентре ДТП, произошедшего поздно вечером 19 августа. В результате сильного удара другого автомобиля их машина вылетела с проезжей части в кювет. Как видно на видео, автомобиль, попавший в ДТП с Поляковой, разбит спереди.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

После аварии неизвестный мужчина выбил телефон из рук Оли Поляковой.

Певица сделала громкое заявление после скандала, связанного с её высказываниями в интервью Рамине Эсхакзай. Она сказала, что считает критику в свой адрес нормальным явлением, однако планирует подать в суд за ложную информацию о себе.

Кроме того, украинская артистка оправдалась за сравнение Украины с концлагерем. Также она заявила, что не планирует начинать политическую карьеру.