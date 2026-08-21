"Мінус рівний ніс": дочка Полякової показала, що з нею сталося після ДТП (фото)

Донька Олі Полякової, Марія, потрапила в аварію з мамою, внаслідок якої отримала серйозні травми обличчя. Дівчина вийшла в сторіз у своєму Instagram, щоб показати прихильникам наслідки інциденту.

За словами Марії, медики діагностували у неї перелом носа та тріщину очниці внаслідок ДТП. Окрім цього, у дівчини контузія ока.

Марія Полякова показала наслідки ДТП Фото: Instagram

Незважаючи на отримані травми та зміну зовнішності, Марія намагається зберігати оптимізм та жартує, що тепер у неї "мінус рівний ніс".

Наразі невідомо, чи знадобиться дівчині хірургічне втручання. Більше подробиць про стан здоров'я Марії поки немає.

Оля Полякова потрапила в ДТП

Українська співачка Оля Полякова разом із донькою Марією опинилися в центрі автокатастрофи, що сталася пізно ввечері 19 серпня. У результаті сильного удару іншого автомобіля їхній транспортний засіб вилетів із проїжджої частини у кювет. Як було видно на відео, автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з Поляковою, розтрощений спереду.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Після аварії невідомий чоловік вибив телефон з рук Олі Полякової.

Співачка зробила гучну заяву після скандалу щодо її висловлювань на інтерв'ю Раміні Есхакзай. Вона сказала, що вважає критику у свій бік нормальним явищем, проте планує подати до суду за неправдиву інформацію про себе.

Крім того, українська артистка виправдалася за порівняння України із концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.