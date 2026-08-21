RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Мінус рівний ніс": дочка Полякової показала, що з нею сталося після ДТП (фото)

як маші полякової розбитий ніс через дтп
Марія та Оля Полякова | Фото: Threads

Донька Олі Полякової, Марія, потрапила в аварію з мамою, внаслідок якої отримала серйозні травми обличчя. Дівчина вийшла в сторіз у своєму Instagram, щоб показати прихильникам наслідки інциденту.

За словами Марії, медики діагностували у неї перелом носа та тріщину очниці внаслідок ДТП. Окрім цього, у дівчини контузія ока.

оля полякова з дочкою попала в дтп
Марія Полякова показала наслідки ДТП
Фото: Instagram

Незважаючи на отримані травми та зміну зовнішності, Марія намагається зберігати оптимізм та жартує, що тепер у неї "мінус рівний ніс".

Наразі невідомо, чи знадобиться дівчині хірургічне втручання. Більше подробиць про стан здоров'я Марії поки немає.

Оля Полякова потрапила в ДТП

Українська співачка Оля Полякова разом із донькою Марією опинилися в центрі автокатастрофи, що сталася пізно ввечері 19 серпня. У результаті сильного удару іншого автомобіля їхній транспортний засіб вилетів із проїжджої частини у кювет. Як було видно на відео, автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з Поляковою, розтрощений спереду.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська артистка виправдалася за порівняння України із концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.