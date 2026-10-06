Донька Полякової переїхала до нової квартири в США: як виглядає житло (фото)

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – з 2025 року проживає у США. Дівчина разом із чоловіком Еденом Пассареллі переїхала до нової квартири.

Маша Полякова зробила детальний огляд нового житла. Дівчина продовжує облаштовувати квартиру. Про це вона розповіла в Instagram-stories (marypoppers1).

Як виглядає квартира Полякової у США

Маша та її коханий Еден орендували невеликі апартаменти. Там є ванна, кухня, об’єднана з вітальнею, окрема кімната з розкішним ліжко, а також улюблений куточок Полякової – власна гардеробна.

Крім цього, донька артистки облаштувала свою робочу зону у вітальні. Квартира прикрашена різноманітними картинами, гітарами та гірляндами.

Велике ліжко у кімнаті Маша прикрасила балдахіном і гірляндою.

Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram Квартира Маші Полякової у США Фото: Instagram

Особисте життя Маші Полякової

Влітку 2025 року донька артистки вийшла заміж за американця Едена Пассареллі. Маша навчається у престижному коледжі у США і здобуває музичну освіту, як і її обранець.

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Маша Полякова з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька Олі Полякової потрапила в аварію з мамою, внаслідок якої отримала серйозні травми обличчя. Дівчина вийшла в сторіз у своєму Instagram, щоб показати прихильникам наслідки інциденту.

Також Маша Полякова вразила шанувальників чуттєвою фотосесією на тлі природи. Дівчина постала в ефектному образі, позуючи біля водойми та кам'янистого берега у легкій білій сукні.

Крім того, донька співачки разом зі своїм чоловіком Еденом Пассареллі вразила мережу фотосесією. Маша опублікувала серію чуттєвих світлин, які одразу викликали палкі суперечки серед підписників.