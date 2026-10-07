"Це непроста історія": Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з молодшою донькою

Українська співачка Оля Полякова вперше за довгий час розповіла про стосунки зі своєю молодшою донькою – 15-річною Алісою. Артистка поскаржилась на складний перехідний вік дівчинки.

Старша донька Полякової, Маша, живе у США. У той час як Аліса залишається в Україні і не хоче виїжджати за кордон. Про це знаменитість розповіла у проєкті "Наодинці з Гламуром".

Що відомо про молодшу доньку Полякової

За словами співачки, у 15-річної Аліси зараз складний перехідний вік, тому артистці дуже важко з нею. Однак Полякова налаштовує себе на позитив і вважає, що скоро все буде добре.

"Це непроста історія. Всім батькам підлітків хочу сказати, що мужаймося, тримаймося. Це наші діти, треба їх просто любити. Це мине!" — заявила зірка.

Також Полякова зізналась, що попри постійні обстріли Києва вона та Аліса залишатимуться у столиці, оскільки дівчинка категорично проти виїзду з України.

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"Я не можу виїхати, бо у мене дитина є — 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон і нікуди з хати. І я нічого не можу з цим зробити! Вона мені каже — мені 15 років, ти що, мене у мішок запхаєш? А залишити її саму не можу", — додала співачка.

Родина Олі Полякової Фото: Instagram

Діти Олі Полякової

З 2004 року співачка у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. У подружжя є двоє дітей – Маша та Аліса. Старша донька живе та навчається у США, де вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Аліса на початку повномасштабної війни перебувала у Великій Британії, але згодом повернулась до України.

Доньки Олі Полякової Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова привітала дочку Алісу з днем народження та показала її рідкісні фото.

Старша донька української співачки – Маша – з 2025 року проживає у США. Дівчина разом із чоловіком Еденом Пассареллі переїхала до нової квартири.

Крім того, нещодавно Маша Полякова вразила шанувальників новою чуттєвою фотосесією на тлі природи. Дівчина постала в ефектному образі, позуючи біля водойми та кам'янистого берега у легкій білій сукні