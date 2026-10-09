"Дав 7 млн євро на ЗСУ": у Полякової відреагували на скандал з росіянином

Нещодавно українська співачка Оля Полякова втратила у гучний скандал через те, що прогулювалась за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Це сталося на музичному фестивалі в Латвії.

Продюсер Полякової – Михайло Ясинський – прокоментував цю ситуацію. За його словами, Григор'єв-Апполонов дав сім мільйонів євро на Збройні сили України. Про це чоловік заговорив в інтерв’ю "Насправді MAX".

У Полякової відреагували на скандал з росіянином

Як розповів Ясинський, росіянин Сергій Григор'єв-Апполонов передав на допомогу ЗСУ сім мільйонів євро. Продюсер не бачить проблеми навколо скандалу, що розгорівся в мережі.

Михайло пояснив, що Полякова перебувала у Латвії на безпечній території, і до неї підходили різні люди. Це був міжнародний день, в який було багато цікавих артистів.

"Потиснути йому руку – це проблема? Ніхто не хоче говорити, скільки на фестивалі було іноземних артистів. Їх там було дуже багато. Це був міжнародний день, в який було багато цікавих артистів. Вона була у певному стані після виходу на сцену, бо це артистка. До неї підходили фотографуватись різні люди. Так завжди було", — заявив Ясинський.

Видео дня

До цього ж продюсер додав, що співачка не буде питати у всіх, знаходячись на безпечній території, хто ким є, яка в нього історія та де він живе.

"Полякова не буде питати у всіх, знаходячись на безпечній території, хто ти є такий, що там в тебе за історія, де ти живеш, покажи паспорт. До речі, у цього чоловіка (Григор'єва-Апполонова) наче нема російського паспорту", — наголосив Ясинський.

Михайло Ясинський Фото: Скрін відео

Скандал з Поляковою в Юрмалі – подробиці

У мережі оприлюднили відео, як на музичному фестивалі в Латвії Оля Полякова прогулювалася коридором за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим (псевдонім – Grey Wiese).

У результаті суспільство обурив той факт, що артистка показувала на публіці дружні стосунки з людиною, яка замовчує війну.

Цікаво, що Сергій Григор'єв-Апполонов є родичом соліста "Іванушки International". Після початку повномасштабного вторгнення він товаришує з Ксенією Собчак, не називає Росію агресором, але водночас закликає до миру.

Оля Полякова з Сергієм Григор'євим-Апполоновим Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Музичний продюсер Михайло Ясинський публічно поставив під сумнів професійний статус інтерв’юерки Аліни Доротюк. Він заявив, що не вважає її журналісткою, а серед усіх згаданих у дискусії медіаперсон єдиним справжнім професіоналом назвав Дмитра Гордона.

Українська співачка Оля Полякова вперше за довгий час розповіла про стосунки зі своєю молодшою донькою – 15-річною Алісою. Артистка поскаржилась на складний перехідний вік дівчинки.

До речі, знаменитість відреагувала на скандали навколо дуету Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.