Дочка Полякової показала нові фото з чоловіком-американцем

Маша, 21-річна донька співачки Олі Полякової, влаштувала яскраву осінню фотосесію в мальовничому парку в США разом зі своїм чоловіком Еденом Пасареллі та їхнім собакою.

Для цієї сімейної прогулянки пара обрала стильні парні вбрання з ефектним леопардовим принтом.

Мала Полякова показалась в США Фото: Instagram

Вона поділилася знімками з цієї атмосферної зйомки в Instagram, підписавши їх лаконічно: "Осінній вайб". На фото Маша грайливо позує біля водойми та барвистих дерев, а її американський обранець знімає її на камеру й радісно демонструє їхні гармонійні образи.

Чоловік Маші Полякової Фото: Instagram

Чоловік Маші Полякової

Пара одружилася за кордоном минулого літа, але вирішила відкласти пишне святкування весілля на майбутнє. Наразі молодята зосереджені на навчанні в Америці, хоча час від часу відвідують Україну й зупиняються в родинному маєтку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Нещодавно українська співачка Оля Полякова втрапила у гучний скандал через те, що прогулювалась за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Це сталося на музичному фестивалі в Латвії. Продюсер Полякової – Михайло Ясинський – прокоментував цю ситуацію.

Блогерка Маша Полякова разом зі своїм чоловіком Еденом Пассареллі вразила мережу фотосесією. Дочка відомої співачки Олі Полякової опублікувала серію чуттєвих світлин, які одразу викликали палкі суперечки серед підписників.

Крім того, Оля Полякова розкрила, яке прізвище насправді носить її старша донька Маша.